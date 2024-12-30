Більше, ніж пиво: PJSC Carlsberg Ukraine інвестує в соціальні проєкти

PJSC Carlsberg Ukraine – найбільший данський бізнес в Україні, має три заводи – у Києві, Львові та Запоріжжі. Варити пиво для кращого сьогодні та завтра — не просто гасло. Це двигун нашої стратегії постійних інвестицій у співробітників, розвиток виробництва та бізнесу. З початку великої війни Carlsberg Group інвестувала в Україну близько 2,5 млрд грн та вже має амбітні плани на наступні три роки.

Ми також інвестуємо в підтримку соціальних та гуманітарних ініціатив. За час повномасштабного вторгнення PJSC Carlsberg Ukraine за підтримки Carlsberg Group реалізувала в Україні цілу низку гуманітарних проєктів на суму понад 500 млн грн.

У прийдешньому 2025 році ми продовжимо фокусуватись на трьох головних напрямках: виробництві й постачанні гуманітарної води, підтримці проєктів реабілітації та відбудови.

PJSC Carlsberg Ukraine працює в Україні з 1996 року, забезпечуючи понад 1400 робочих місць. Діяльність компанії створює також близько 20 тисяч робочих місць суміжних галузях – сільському господарстві, торгівлі, логістиці та ресторанно-готельному бізнесі. Вироблена продукція експортується більш ніж у 20 країн світу, компанія є серед лідерів галузі зі сплати податків, входить до списку найбільших іноземних інвесторів і найкращих роботодавців. Carlsberg Group завершила процес виходу з країни-агресорки РФ.

Підтримка освіти та університетів

Carlsberg Group ще з 1876 року активно інвестує в науку. Її “Фонд Carlsberg” підтримує фундаментальні наукові дослідження та суспільно-корисні проєкти шляхом виділення 30% дивідендів групи компаній на гранти. У 2023 році профінансовано 376 грантів на суму понад 800 мільйонів датських крон (близько 3 млрд грн). З них 61 мільйон датських крон отримала Дослідницька лабораторія Carlsberg.

Заснована в 1875 році лабораторія вже зробила значний внесок у науку та технології, які покращили процес пивоваріння і вплинули на різні промислові галузі у всьому світі. Мало хто знає, але саме у Carlsberg Group винайдена шкала кислотності pH, виведена культура чистих пивних дріжджів та високоякісних сортів пивоварного ячменю. Зокрема, лабораторія зробила важливі відкриття в галузі ензимології, що сприяло розвитку біотехнологій.

Сьогодні “Фонд Carlsberg” профінансував 24 стипендії на загальну суму близько 20 млн грн для навчання українських вчених-переселенців в університетах Данії. Проте компанія фокусується і на підтримці української науки та науковців. Ми зацікавлені у висококваліфікованих та енергійних спеціалістах, тому співпрацюємо як із ВНЗ, так і зі студентами як із потенційними співробітниками.

У 2024 році ми відкрили “Школу безпеки від Carlsberg Ukraine” для студентів та випускників НУХТ та НУБіП. Слухачі курсу опанували основи управління ризиками, безпечної праці на виробництві та наданні першої допомоги собі та оточуючим.

Слухачі курсу "Школа безпеки від Carlsberg Ukraine"

Компанія взяла участь в екопроєкті фестивалю “Аграрна Республіка” для студентів НУБіП. Компанія нагородила переможців грантом на 220 тис. грн.

Додатково PJSC Carlsberg Ukraine провела понад 25 пізнавальних екскурсій для студентів на своїх заводах. Зокрема, ми підтримуємо молодих фахівців програмами стажування. Компанія пропонує локальні та регіональні програми – на шість місяців та на два роки, що дозволяють талантам без попереднього досвіду отримати практичні навички у міжнародній компанії.

Вода, яку не зустрінеш в магазині

У 2022 року PJSC Carlsberg Ukraine почала розливати гуманітарну питну воду для потреб нашого суспільства.

Роздача гуманітарної питної води

Станом на вересень 2024 року вироблено близько 500 тис. дал. Благодійна вода не призначена для продажу, а розподіляється і доставляється у співпраці з благодійними фондами.

У 2025 році ми продовжимо виробництво і постачання води регіонам, які найбільше її потребуватимуть.

Один із прикладів співдії бізнесу та громади – Львів

Попри те, що ми будемо святкувати 310 років пивоварні у 2025 році, виробництво є досить інноваційним і сучасним. Звичайно, це було б неможливим без інвестицій. Щороку компанія інвестує порядку 200 мільйонів гривень у Львівський підрозділ.

З 2022 року 30% від вартості квитків до музейно-культурного комплексу "Львіварня" компанія спрямовує на розвиток міста. Завдяки цій підтримці у 2024 році створили центр ментального здоров’я у лікарні Святого Луки, облаштували прихисток для переселенців, забезпечивши його плитами для приготування їжі, а також провели аудит доступності інфраструктури Львівської громади для подальшої реконструкції.

Зокрема, в межах програми "Місто лікує" комплекс "Львіварня" провів безкоштовні екскурсії майже для 300 ветеранів, які проходять реабілітацію у центрах міста. Додатково продовжує діяти програма "Підвішений квиток". Кожен відвідувач може придбати й подарувати квиток для військових або внутрішньо переміщених осіб. Станом на грудень 2024 року "Львіварня" налічує понад 100 підвішених квитків.

Ініціатива "Візьми будинок під опіку", започаткована мером Львова Андрієм Садовим, також отримала підтримку від Carlsberg Group. Компанія першою долучилася до відновлення будівель, пошкоджених унаслідок ракетного обстрілу Львова у вересні 2024 року, виділивши €50 тис.

Реабілітація ветеранів

У 2024 році PJSC Carlsberg Ukraine реалізувала ініціативу “Картки для ветеранів”, у межах якої 20 захисників, котрі проходили протезування у “Клініці святого Миколая”, отримали індивідуальні медичні карти. Їх можна використати для реабілітаційних послуг у клініці протягом 2025 року.

Перші учасники ініціативи “Картки для ветеранів”

Крім того, у грудні 2024 року PJSC Carlsberg Ukraine стала співорганізатором "Різдвяного збору", ініційованого Фундацією Української асоціації футболу. Благодійна акція тривала з 2 по 24 грудня і об’єднала українців для збору коштів на закупівлю реабілітаційного обладнання. Загальна сума склала майже 3 млн гривень, з яких 1 млн – додатковий внесок PJSC Carlsberg Ukraine.

Насамкінець через платформу U24 PJSC Carlsberg Ukraine перерахувала ще 3 млн гривень на лікування, реабілітацію та протезування постраждалих від війни. Ця допомога стала можливою і завдяки активності бренду ТМ "Львівське", який є Національним спонсором збірної України з футболу. Однією з ключових ініціатив став проєкт "Лев Матчу" – програма, в межах якої голоси уболівальників із кожного футбольного матчу збірної України конвертуються в донати, примножені компанією, та спрямовуються до благодійних фондів. У 2024 році загальна сума "Леву Матчу" за підтримки PJSC Carlsberg Ukraine склала 2 млн гривень.

З кожною гривнею інвестицій, з кожним літром гуманітарної води, з кожною стипендією для молодих вчених і з кожною ініціативою для підтримки реабілітації ми стаємо частиною великих змін. PJSC Carlsberg Ukraine — це більше, ніж пиво. Ми прагнемо об’єднувати інновації, людяність і підтримку сталого майбутнього.