Цифровизация в ритейле как стратегия, а не тренд

В наших реалиях, где бизнесы каждый день на чаше между "режимом выживания" и "развитием несмотря ни на что", целесообразно ли говорить об инвестициях в цифровизацию, если вы игрок ритейл-рынка? Ответ – да, и, возможно, как никогда раньше. Далее рассмотрим цифры и примеры тенденций "за", а также предпосылки в потребительском поведении, ориентиры в погоне за трендами и к каким перспективным векторам цифровизации следует присмотреться.

4 фактора, усиливающие предпосылки цифровизации

32-часовой рабочий день. Всему виной наша многозадачность. Раньше – одно дело в одно время. Сейчас одновременное выполнение нескольких действий приводит в нелинейном восприятии времени до почти 32-часового рабочего дня, более 13 часов с которого используем на технологии и медиа. Прогноз к 2027 году: к каждому дню мы добавим +12 минут на гаджеты.

Суперпользователи. Суперпользователи тратят на технологии и медиа 18,5 часов в сутки (в то время как обычные пользователи всего 9,5 часов). Исследования на данный момент проводились в США, где суперпользователей оказалось 24% населения.

Меньше гудели — больше делегируем ИИ. На примере США – 10+ млн взрослых ищут в интернете с помощью Gen AI. Прогноз к 2027: будут ашить 90+ млн взрослых в США; Gen AI повысит производительность потребителей в медиа, работе и повседневной жизни; изменит парадигму создания нового и поиска. 60% пользователей уже доверяют рекомендациям Gen AI по сервисам и продуктам.

Геймеры – это аудитория с собственными каналами, которая ест, пьет и потенциально нуждается именно в вашем продукте. В мире 2,6+ млрд геймеров. Видеоигры – один из самых распространенных видов цифрового поведения в мире. FMCG и другие бренды все чаще рассматривают геймерские площадки как актуальные для продвижения, ведь игнорировать внушительную платежеспособную аудиторию как минимум бесполезно.

Технологии как способ решения проблем, а не необходимость следовать трендам

За последние полтора года я не раз слышала от бизнесов о внутреннем запросе использовать ИИ не сколько с целью решения какой-либо имеющейся операционной или продуктовой проблемы, а скорее из-за желания приобщиться к числу инноваторов, не отставать. Это тоже позиция. И сам по себе синдром FOMO (с англ. fear of missing out) — классный двигатель не засидеться на месте. Впрочем, технология без стратегии – деньги на ветер.

Очевидно, что каждую новую технологию мы будем овладевать значительно быстрее, ведь опыт и заручаемся поддержкой предварительно усвоенных новаций. Всего через 30 лет после появления первого концепта смартфона мы входим в эру, где экраны гаджетов перестанут быть исключительно сенсорными, а достигнут пространственной поддержки. Роль геймченджера прочат Apple Vision Pro с технологией смешанной реальности. Потенциально массовое производство гаджета и инвестиции Apple станут катализатором развития экосистемы разработчиков, а другие компании будут конкурировать за создание операционных систем с пространственным вычислением.

Выходит, что тренд ИИ — разминка, на которой мы научимся не остерегаться супертехнологий.

В исследовании технологических трендов, Future Today Institute распределил все инновации по шкале краткосрочной и долгосрочной перспективы овладения в соответствии с отрасли.

Мы же в Havas Village исповедуем философию Meaningful Brands, многочисленные исследования в рамках которой констатируют — 77% брендов завтра могут исчезнуть, а пользователи и не заметят. А вот бизнесы и бренды, создающие значимый для потребителя опыт, имеют гораздо большие шансы на успех в высококонкурентной среде. Поэтому далее рассмотрим три вектора цифровизации как раз с точки зрения решения неотложных вопросов аудитории.

Создавайте цифровые продукты для решения исторически проблемных IT-процессов

Обычно мощные B2B-решения разрабатывают представители больших энтерпрайзов, которые давно вынашивали большую функциональную бизнес-задачу и очень понимают роль своей инновации в жизнедеятельности клиента.

Среди примеров, Amazon, помогший продавцам своей платформы закрыть одну из самых больших болей — качественное изображение в карточке товара без профессиональной фотосессии. Amazon запартнерился с Hexa и предоставил своим продавцам доступ к платформе 3D-визуализации, которая использует ИИ и помогает создавать качественное цифровое продуктовое изображение в ситуации потребления, 360 обзор товара, виртуальную примерку, контент дополненной реальности.

3D-визуализация тостера Hexa и Amazon. Фото: The Current



Или Walmart, который решил качественно улучшить опыт своих рекламодателей и усилил точки контакта потребителя с рекламой брендов в своих магазинах.

Такие цифровые продукты нуждаются в больших усилиях, но обычно значительно усиливают позицию своих авторов среди конкурентных компаний.

Укрощайте e-commerce и все его возможные и невозможные формы

К 2027 году мировой e-commerce достигнет $10 трлн, возрастая вдвое быстрее физической розничной торговли. Поэтому, хоть интеграция ИИ в приложения с доставкой продуктов, хоть продажи яиц через чат-бот станут классными MVP для освоения каналов продаж онлайн. Если продукт нельзя купить онлайн, для огромного количества аудитории его просто не существует.

Смотрим на космос — Walmart в коллаборации с Unity (кроссплатформенный разработчик видеоигр) интегрируют продажи продуктов из супермаркета в более чем 20 игровых платформ, что будет способствовать более тесной связке виртуального и физического образов жизни потребителей, а также созданию новых каналов монетизации в играх.

Интегрируйте R&D цифровых продуктов в свою стратегию

R&D — это полное творчество, без которого не начинался еще ни один бизнес. Но важно удержать способность к сочинениям и тестам составляющей вашей стратегии. Это вроде как оставлять себе один день мыслить очень рационально, а другой — представлять, что вашим бизнес-планом может стать даже то, что вы видели в сериале "Черное зеркало".

Пример от сети американских супермаркетов Wakefern. Компания открыла автономный магазин в бизнес-центре головного офиса Wakefern. В нем, на сотрудниках компании будут тестироваться технологии, новые варианты обслуживания, аппаратного обеспечения и алгоритмов, которыми компания будет обогащать опыт своих пользователей.

Мы периодически практикуем R&D стратегические сессии с бизнесом, с которыми сотрудничаем. Их суть заключается в поиске новых направлений развития продукта клиента или новых неочевидных ниш расширения бизнеса. К таким сессиям мы предлагаем приглашать кроме команды со стороны бизнеса — топ-менеджеров от других неконкурентных отраслей. По сути, это о привлечении разного стоимостного опыта без сверхинвестиций, на базе которого могут родиться новые неочевидные в том числе и цифровые решения.

Цифровизация сама по себе делает любой бизнес значительно более инклюзивным и по умолчанию позволяет охватить большинство групп населения. Поэтому даже при экономии, стратегически осмысленные цифровые решения могут значительно поддержать бизнес и открыть его потребителям.