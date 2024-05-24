Цифровізація в ритейлі як стратегія, а не тренд

За наших реалій, де бізнеси щодня на шальках між “режимом виживання” та “розвитком попри все”, чи доцільно говорити про інвестиції у цифровізацію, якщо ви гравець ритейл-ринку? Відповідь — так, і, можливо, як ніколи раніше. Далі розглянемо цифри і приклади тенденцій “за”, а також — передумови у споживацькій поведінці, орієнтири у гонитві за трендами та, до яких перспективних векторів цифровізації слід придивитись.

4 чинники, що посилюють передумови цифровізації

32-годинний робочий день. Всьому виною наша багатозадачність. Раніше — одна справа в один час. Зараз — одночасне виконання декількох дій призводить у нелінійному сприйнятті часу до майже 32-годинного робочого дня, понад 13 годин з якого використовуємо на технології і медіа. Прогноз до 2027: до кожного дня ми додамо +12 хвилин на гаджети.

Суперкористувачі. Суперкористувачі витрачають на технології та медіа 18,5 годин на добу (у той час як звичайні юзери всього 9,5 годин). Дослідження станом на зараз проводили у США, де суперкористувачів виявилось 24% населення.

Менше гуглимо — більше делегуємо ШІ. На прикладі США — 10+ млн дорослих шукають в інтернеті за допомоги Gen AI. Прогноз до 2027: аішитимуть 90+ млн дорослих у США; Gen AI підвищить продуктивність споживачів в медіа, роботі та повсякденні; змінить парадигму створення нового та власне пошуку. 60% користувачів вже довіряють рекомендаціям Gen AI щодо сервісів та продуктів.

Геймери — це аудиторія з власними каналами, яка їсть, п’є і потенційно потребує саме вашого продукту. У світі 2,6+ млрд геймерів. Відеоігри — один із найпоширеніших видів цифрової поведінки у світі. FMCG та інші бренди все частіше розглядають геймерські майданчики як актуальні для просування, адже ігнорувати значну платоспроможну аудиторію як мінімум некорисно.

Технології як спосіб вирішення проблем, а не необхідність слідувати трендам

За останні півтора року я не раз чула від бізнесів про внутрішній запит використовувати ШІ не скільки з метою вирішення якоїсь наявної операційної чи продуктової проблеми, а швидше через бажання долучитись до числа інноваторів, не пасти задніх. Це теж позиція. І сам по собі синдром FOMO (з англ. "fear of missing out") — класний рушій не засидітись на місці. Втім, технологія без стратегії — гроші на вітер.

Очевидно, що кожну нову технологію ми опановуватимемо значно швидше, адже маємо досвід та заручаємось підтримкою попередньо засвоєних новацій. Всього через 30 років після появи першого концепту смартфону ми входимо в еру, де екрани гаджетів перестануть бути виключно сенсорними, а сягнуть просторової підтримки. Роль геймченджера пророкують Apple Vision Pro із технологією змішаної реальності. Потенційно, масове виробництво гаджету і інвестиції Apple стануть каталізатором розвитку екосистеми розробників, а інші компанії конкуруватимуть за створення операційних систем з просторовим обчисленням.

Виходить, що тренд ШІ — розминка, на якій ми навчимось не стерегтися супертехнологій

У цьогорічному дослідженні технологічних трендів, Future Today Institute розподілив всі інновації за шкалою короткострокової та довгострокової перспективи опанування відповідно до галузі.

Ми ж в Havas Village сповідуємо філософію Meaningful Brands, численні дослідження у рамках якої констатують — 77% брендів можуть завтра зникнути, а користувачі і не помітять. А от бізнеси та бренди, що створюють значимий для споживача досвід — мають значно більші шанси на успіх у висококонкурентному середовищі. Тому далі розглянемо три вектори цифровізації якраз з точки зору вирішення нагальних питань аудиторії.

Створюйте цифрові продукти для вирішення історично проблемних IT-процесів

Зазвичай потужні B2B-рішення розробляють представники великих ентерпрайзів, хто давно виношував велике функціональне бізнес-завдання та дуже розуміє роль своєї інновації в життєдіяльності клієнта.

Серед прикладів, Amazon, що допоміг продавцям своєї платформи закрити один з найбільших болей — якісне зображення у картці товару без професійної фотосесії. Amazon запартнерився з Hexa і надав своїм продавцям доступ до платформи 3D-візуалізації, яка використовує ШІ та допомагає створювати якісне цифрове продуктове зображення в ситуації споживання, 360 огляд товару, віртуальну примірку, контент доповненої реальності.

3D-візуалізація тостера від Hexa і Amazon. Фото: The Current



Або ж Walmart, який вирішив якісно покращити досвід своїх рекламодавців та посилив точки контакту споживача з рекламою брендів у своїх магазинах.

Такі цифрові продукти потребують чималих зусиль, але зазвичай значно посилюють позицію своїх авторів серед конкурентних компаній.

Приборкуйте e-commerce і всі його можливі і неможливі форми

До 2027 року світовий e-commerce сягне $10 трлн, зростаючи вдвічі швидше, ніж фізична роздрібна торгівля. Тому, хоч інтеграція ШІ у додатки з доставкою продуктів, хоч продаж яєць через чат-бот стануть класними MVP для освоєння каналів продажу онлайн. Якщо продукт не можна купити онлайн, для шаленої кількості аудиторії його просто не існує.

Дивимось на космос — Walmart у колаборації з Unity (кросплатформовий розробник відеоігор) інтегрують продажі продуктів з супермаркету у більш ніж 20 ігрових платформ, що точно сприятиме тіснішій зв’язці віртуального і фізичного способів життя споживачів, а також створенню нових каналів монетизації в іграх.

Інтегруйте R&D цифрових продуктів у свою стратегію

R&D — це цілковита творчість, без якої не починався ще жоден бізнес. Але важливо втримати здатність до вигадувань та тестів складовою вашої стратегії. Це ніби як залишати собі можливість один день мислити дуже раціонально, а інший — уявляти, що вашим бізнес-планом може стати навіть те, що ви бачили у серіалі "Чорне дзеркало".

Приклад від мережі американських супермаркетів Wakefern. Компанія відкрила автономний магазин у бізнес-центрі головного офісу Wakefern. У ньому, на співробітниках компанії тестуватимуться технології, нові варіанти обслуговування, апаратного забезпечення та алгоритмів, якими потім компанія збагачуватиме досвід своїх користувачів.

Ми періодично практикуємо R&D стратегічні сесії з бізнесами, з якими співпрацюємо. Їхня суть у пошуку нових напрямків розвитку продукту клієнта чи нових неочевидних ніш розширення бізнесу. До таких сесій ми пропонуємо запрошувати окрім команди зі сторони бізнесу — топ-менеджерів геть інших неконкурентних галузей. По суті — це про залучення різного вартісного досвіду без надінвестицій, на базі якого можуть народитись нові неочевидні в тому числі і цифрові рішення.

Цифровізація як така робить будь-який бізнес значно інклюзивнішим та за замовчуванням дозволяє охопити більшість груп населення. Тому навіть за умов економії, стратегічно осмислені цифрові рішення можуть значно підтримати бізнес та відкрити його споживачам.