Как получить максимум из самых популярных маркетплейсов

Сегодня наблюдается только 45 тысяч украинских производителей, представляющих товары на таких платформах, как Amazon, eBay, Etsy и других (при условии, что один изготовитель может быть представлен на нескольких маркетплейсах одновременно). Согласно отчету Mirakl, 62% торговых площадок и продавцов, занимающихся продажей товаров на рынках, планируют расширить работу на новые платформы, что подчеркивает растущую привлекательность моделей торговых площадок для бизнеса и, конечно, увеличение их прибыли.

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В то же время, сегодня разнообразие маркетплейсов открывает широкие возможности для украинских компаний независимо от их специализации и размера. От гигантов, таких как Amazon, предлагающий практически неограниченный ассортимент товаров до специализированных платформ, как Etsy для handmade и ремесленных изделий. Поэтому каждый изготовитель может найти подходящую нишу для представления своей продукции.

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Сварите кофе и проанализируйте десятки листингов ваших конкурентов

Представьте, что каждый товар — не просто физический предмет, а история, которую вы должны рассказать вашим покупателям. Перед тем, как начать свой сторителинг, определите особенности содержания (рынок), поймите кто ваш главный герой (целевую аудиторию), который его интересует и что он ищет, пропишите увлекательную историю (описание товаров) и добавьте титульную страницу (изображение).

Листинги, как дети — всегда ждут вашего внимания

Качественный листинг товара с привлекательными изображениями, подробным описанием и соответствующими ключевыми словами является залогом успеха. Регулярное обновление контента, учет отзывов покупателей и анализ конкурентов позволит максимизировать видимость и конверсию ваших продаж.

Каждая деталь и ключевое слово в вашей истории имеет значение и должно очаровать вашего читателя. Не останавливайтесь на достигнутом, регулярно обновляйте контент и анализируйте конкурентов, чтобы максимизировать видимость и конверсию ваших продаж.

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Не стоит сразу писать обширную книгу, начинайте с маленьких историй. Выберите небольшой ассортимент, протестируйте разные стратегии продвижения, рекламные кампании и способы представления продуктов. Анализируйте результаты и корректируйте подходы в соответствии с полученными данными. Учитывайте отзывы ваших покупателей, отслеживая данные о продажах для усовершенствования своей истории и внесения необходимых корректив.

На маркетплейсах все не так просто, как кажется

Будьте бдительны, потому что книга не пишется за один подход и часто не все удается с первого раза: тщательно отслеживайте показатели продаж, конверсии, средний чек и другие метрики. Используйте аналитические инструменты маркетплейсов и посторонние сервисы для анализа эффективности вашей деятельности. Это поможет своевременно выявлять проблемы и принимать обоснованные решения.

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Реклама на маркетплейсах — окупаемая инвестиция

Большинство маркетплейсов предлагают инструменты для продвижения товаров через спонсируемые объявления и рекламные кампании. Например, вы можете запустить кампанию по повышению конверсии, чтобы увеличить количество покупок, или кампанию по повышению узнаваемости бренда, чтобы охватить более широкую аудиторию. Благодаря таргетированной рекламе показать свои объявления только пользователям, которые с большей вероятностью заинтересуются и купят ваш товар.

Больше продуктов – больше возможностей

Успешный старт на маркетплейсе открывает возможности диверсификации товарного предложения. Предложите своим клиентам более широкий спектр товаров, удовлетворяя их потребности и желания. Анализ спроса, тенденций рынка и отзывов клиентов поможет определить потенциально успешные товарные линейки. А после успешного старта на одном маркетплейсе, рассмотрите возможность выхода на другие платформы для охвата новых рынков и аудиторий. При этом если ваша гипотеза не сработала, вы можете протестировать ее снова на другом маркетплейсе.

Создайте концепцию и TOV, который любят ваши клиенты

При условии, что ваш бренд – главный герой книги, ваша задача заинтересовать клиентов своей уникальной историей и резонирующими с их потребностями ценностями. То есть создать концепцию бренда, где каждый элемент от названия и логотипа до стиля упаковки и описания товаров раскроет целостный замысел. А TOV (cтиль коммуникации, звучание бренда) будет определять как с какой эмоцией вы будете общаться со своей аудиторией через продуктовые страницы, объявления и описания товаров. Каждая деталь должна быть продумана и заставлять клиентов возвращаться снова и снова.

Хотя Amazon и остается доминирующим игроком среди маркетплейсов с общей стоимостью 700 миллиардов долларов в 2023 году, по данным Marketplace Pulse, недооценивать другие платформы ошибочно. Все они предоставляют доступ к миллионам потенциальных покупателей по всему миру и имеют свои уникальные преимущества, исследуя которые вы точно сможете выбрать для себя ту платформу, которая будет лучше всего соответствовать вашим бизнес-целям.