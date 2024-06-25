Як отримати максимум з найпопулярніших маркетплейсів

Сьогодні спостерігається тільки 45 тисяч українських виробників, які представляють товари на таких платформах, як Amazon, eBay, Etsy та інших (за умови, що один виробник може бути представлений на декількох маркетплейсах одночасно). Згідно зі звітом Mirakl, 62% торгових майданчиків і продавців, що займаються продажем товарів на ринках, планують розширити роботу на нові платформи, що підкреслює зростаючу привабливість моделей торгових майданчиків для бізнесу та, звісно, збільшення їх прибутку.

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Водночас сьогодні різноманітність маркетплейсів відкриває широкі можливості для українських компаній незалежно від їхньої спеціалізації та розміру. Від гігантів, таких як Amazon, що пропонує практично необмежений асортимент товарів, до спеціалізованих платформ, як Etsy для handmade та ремісничих виробів. Тому кожен виробник може знайти відповідну нішу для представлення своєї продукції.

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Зваріть каву та проаналізуйте десятки лістингів ваших конкурентів

Уявіть, що кожен товар — не просто фізичний предмет, а історія, яку ви маєте розповісти вашим покупцям. Перед тим, як розпочати свій сторітелінг, визначте особливості змісту (ринок), зрозумійте хто ваш головний герой (цільову аудиторію), що його цікавить та що він шукає, пропишіть захопливу історію (опис товарів) й додайте титульну сторінку (зображення).

Лістинги, як діти — завжди чекають на вашу увагу

Якісний лістинг товару з привабливими зображеннями, детальним описом та відповідними ключовими словами є запорукою успіху. Регулярне оновлення контенту, врахування відгуків покупців та аналіз конкурентів дозволить максимізувати видимість та конверсію ваших продажів.

Кожна деталь й ключове слово у вашій історії має значення й мусить зачарувати вашого читача. Не зупиняйтесь на досягнутому, регулярно оновлюйте контент та аналізуйте конкурентів, щоб максимізувати видимість та конверсію ваших продажів.

Якщо обирати між 3 та 10 товарами, обирайте 2

Не варто одразу писати велику книгу, починайте з маленьких історій. Оберіть невеликий асортимент, протестуйте різні стратегії просування, рекламні кампанії та способи представлення продуктів. Аналізуйте результати та коригуйте підходи, відповідно до отриманих даних. Враховуйте відгуки ваших покупців, відстежуючи дані про продажі для вдосконалення своєї історії та внесення необхідних коректив.

На маркетплейсах все не так просто, як здається

Будьте пильними, бо книга не пишеться за один підхід й часто не все вдається з першого разу: ретельно відстежуйте показники продажів, конверсії, середній чек та інші метрики. Використовуйте аналітичні інструменти маркетплейсів та сторонні сервіси для всебічного аналізу ефективності вашої діяльності. Це допоможе своєчасно виявляти проблеми та приймати обґрунтовані рішення.

Зловити хвилю й бути попереду: 3 шляхи швидко зростати місяць до місяця після старту продажів

Реклама на маркетплейсах — інвестиція, яка окупається

Більшість маркетплейсів пропонують інструменти для просування товарів через спонсоровані оголошення та рекламні кампанії. Наприклад, ви можете запустити кампанію на підвищення конверсії, щоб збільшити кількість покупок, або кампанію на підвищення впізнаваності бренду, щоб охопити ширшу аудиторію. Завдяки таргетованій рекламі показати свої оголошення лише тим користувачам, які з більшою ймовірністю зацікавляться й куплять ваш товар.

Більше продуктів — більше можливостей

Успішний старт на маркетплейсі відкриває можливості для диверсифікації товарної пропозиції. Запропонуйте своїм клієнтам ширший спектр товарів, задовольняючи їхні різноманітні потреби та бажання. Аналіз попиту, тенденцій ринку та відгуків клієнтів допоможе визначити потенційно успішні нові товарні лінійки. А вже після успішного старту на одному маркетплейсі, розгляньте можливість виходу на інші платформи для охоплення нових ринків та аудиторій. При цьому, якщо ваша гіпотеза не спрацювала, ви можете протестувати її знову на іншому маркетплейсі.

Створіть концепцію й TOV, який полюблять ваші клієнти

За умови, що ваш бренд — головний герой книги, ваше завдання зацікавити клієнтів своєю унікальною історією та цінностями, що резонують з їхніми потребами. Тобто створити концепцію бренду, де кожен елемент — від назви та логотипу до стилю упаковки та опису товарів розкриє цілісний задум. А TOV (cтиль комунікації, звучання бренду) буде визначати як з якою емоцією ви будете комунікувати зі своєю аудиторією через продуктові сторінки, оголошення й описи товарів. Кожна деталь має бути продумана та змушувати клієнтів повертатися знову й знову.

Хоча Amazon і залишається домінуючим гравцем серед маркетплейсів із загальною вартістю 700 мільярдів доларів у 2023 році, за даними Marketplace Pulse, недооцінювати інші платформи помилково. Всі вони надають доступ до мільйонів потенційних покупців по всьому світу та мають свої унікальні переваги, досліджуючи які ви точно зможете обрати для себе ту платформу, яка найкраще відповідатиме вашим бізнес-цілям.