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Как стать хорошим партнером для благотворительной организации

В последние годы мы наблюдаем, что моральный компас компании становится определяющим фактором для потребителя. Как показывает международный опыт, 85% потребителей более позитивно относятся к компаниям, поддерживающим благотворительные инициативы.

Партнерство бизнеса с благотворительной организацией – это возможность не только получить лояльность существующих и потенциальных клиентов, но и стать агентом важных социальных изменений и продемонстрировать свою гражданскую позицию. Однако задонатить деньги не всегда достаточно.

С чего начать сотрудничество с благотворительной организацией?

Оцените свои возможности

Определитесь, есть ли у вас ресурсы, которые можно выделить для качественной и системной помощи другой организации. Если ваши возможности ограничены, рассмотрите вариант помощи на проектной основе.

Выберите, кому вы хотите помогать

Партнерство с благотворительной организацией будет работать более эффективно, если напрямую будет соответствовать профилю вашей компании. Например, если ваш бизнес – это сеть ресторанов, рассмотрите партнерство с организацией, занимающейся продовольственной поставкой. Такая связь значительно облегчит процесс достижения целей и повысит потенциал для построения долгосрочных отношений.

К примеру, с октября 2023 года наш фонд реализует международный социальный проект Brave Together вместе с Maybelline New York. Для бренда Maybelline New York важна тема уверенности в себе и доступная психологическая поддержка молодежи по всему миру, и особенно в Украине - это и стало точками пересечения между нашими организациями. Мы объединили свои усилия, чтобы помочь молодежи понять свои эмоции, принять себя и научить их справляться с различными жизненными ситуациями.

Исследуйте специфику работы организации

Познакомьтесь с командой благотворительного фонда, поймите их мотивацию и боли. Ознакомьтесь с предыдущими проектами и планами на будущее. Чем точнее вы поймете их работу, тем более эффективно сможете помогать.

Измерьте влияние

Следующим шагом является установление целей вашего партнерства. Чего вы надеетесь достичь, работая вместе?

Вместе с целями установите ключевые измеряемые показатели эффективности (KPI), чтобы проанализировать результаты совместных инициатив. Мониторинг и отчетность помогают понять, в каком направлении развивается сотрудничество, и при необходимости корректировать вектор движения.

Выстраивайте постоянную и прозрачную коммуникацию

Чтобы партнерство было эффективным, настройте двустороннюю регулярную коммуникацию между членами проектной команды. Договоритесь о формате коммуникации и выберите основные каналы для общения. Регулярные встречи, отчеты о статусе задач и сессии обратной связи способствуют развитию здоровых и продуктивных отношений.

Не единственными донатами: как бизнес может помогать неправительственным организациям?

Задайте свой ресурс

Денежные взносы – не единственный вариант помощи. Бизнес может предложить намного больше. Привлеките своих работников к волонтерским инициативам. Поделитесь своей экспертизой, например, предоставьте услуги вебдизайна, SMM, организации событий, копирайтинга, консалтинга, рекламы и т.д. К примеру, наши партнеры Creatio и PeopleForce предоставили фонду свое программное обеспечение.

Помогите с продвижением

Некоммерческие организации обычно имеют ограниченный бюджет на пиар и маркетинг. Вы можете помочь с продвижением деятельности фонда на широкую аудиторию и приобщиться к росту узнаваемости партнера. Разработайте общую промостратегию, в которую включите различные активности, например: общие сообщения в соцсетях, прессрелизы о сотрудничестве, партнерские информационные кампании и т.д.

Будьте присутствующим

Участвуйте в жизни некоммерческой организации: посещайте их мероприятия, приобщайтесь к проектам и т.д. Ваше присутствие – это уже помощь, ведь вы не только повышаете узнаваемость организации, но укрепляете доверие общественности к ней и становитесь примером для других бизнесов.

Вывод

Построение долгосрочного партнерства с неприбыльной организацией – это стратегическая инвестиция, которая выходит за пределы благотворительной помощи. Ведь сотрудничество, основанное на прозрачной коммуникации и общих ценностях, будет иметь значимое и устойчивое влияние на общество и на сам бизнес, в частности.