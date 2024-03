Як стати хорошим партнером для благодійної організації

Протягом останніх років ми спостерігаємо, що моральний компас компанії стає визначальним фактором для споживача. Як показує міжнародний досвід, 85% споживачів позитивніше ставляться до компаній, які підтримують благодійні ініціативи.

Партнерство бізнесу із благодійною організацією – це можливість не лише здобути лояльність наявних та потенційних клієнтів, а й стати агентом важливих соціальних змін та продемонструвати свою громадянську позицію. Проте задонатити кошти не завжди достатньо.

З чого почати співпрацю із благодійною організацією?

Оцініть свої можливості

Визначтеся, чи маєте ви ресурси, які можна виділити для якісної та системної допомоги іншій організації. Якщо ваші можливості обмежені, розгляньте варіант допомоги на проєктній основі.

Оберіть, кому ви хочете допомагати

Партнерство з благодійною організацією працюватиме ефективніше, якщо безпосередньо відповідатиме профілю вашої компанії. Наприклад, якщо ваш бізнес – це мережа ресторанів, розгляньте партнерство із організацією, що займається продовольчим постачанням. Такий зв’язок значно полегшить процес досягнення цілей і підвищить потенціал для побудови довгострокових відносин.

Наприклад, з жовтня 2023 року наш фонд реалізує міжнародний соціальний проєкт Brave Together разом із Maybelline New York. Для бренду Maybelline New York важливими є тема впевненості в собі та доступна психологічна підтримка молоді по всьому світу, і особливо в Україіні - це й стало точками перетину між нашими організаціями. Тож ми об’єднали свої зусилля, щоб допомогти молоді зрозуміти свої емоції, прийняти себе та навчити їх справлятися з різними життєвими ситуаціями.

Дослідіть специфіку роботи організації

Познайомтеся з командою благодійного фонду, зрозумійте їхню мотивацію та “болі”. Ознайомтеся з їхніми попередніми проєктами та планами на майбутнє. Чим точніше ви зрозумієте їхню роботу, тим ефективніше зможете допомагати.

Вимірюйте вплив

Наступним кроком є встановлення цілей вашого партнерства. Чого ви сподіваєтеся досягти, працюючи разом?

Разом із цілями встановіть ключові вимірювані показники ефективності (KPI), щоб проаналізувати результати спільних ініціатив. Моніторинг та звітування допомагає зрозуміти, в якому напрямку розвивається співпраця, і за потреби коригувати вектор руху.

Вибудовуйте сталу та прозору комунікацію

Щоб партнерство було ефективним, налагодьте двосторонню регулярну комунікацію між членами проєктної команди. Домовтеся про формат комунікації та оберіть основні канали для спілкування. Регулярні зустрічі, звіти про статус задач та сесії зворотного зв’язку сприяють розбудові здорових і продуктивних відносин.

Не донатами єдиними: як бізнес може допомагати неурядовим організаціям?

Задонатьте свій ресурс

Грошові внески — не єдиний варіант допомоги. Бізнеси можуть запропонувати набагато більше. Залучіть своїх працівників до волонтерських ініціатив. Поділіться своєю експертизою, наприклад, надайте послуги вебдизайну, SMM, організації подій, копірайтингу, консалтингу, реклами тощо. Наприклад, наші партнери Creatio та PeopleForce надали фонду своє програмне забезпечення.

Допоможіть із просуванням

Некомерційні організації зазвичай мають обмежений бюджет на піар та маркетинг. Тож ви можете допомогти із просуванням діяльності фонду на широку аудиторію і долучитись до зростання впізнаваності партнера. Розробіть спільну промостратегію, до якої включіть різні активності, як-от: спільні дописи в соцмережах, пресрелізи про співпрацю, партнерські інформаційні кампанії тощо.

Будьте присутніми

Беріть участь в житті некомерційної організації: відвідуйте їхні заходи, долучайтесь до проєктів тощо. Ваша присутність – це вже допомога, адже ви не лише підвищуєте впізнаваність організації, але й зміцнюєте довіру громадськості до неї та стаєте прикладом для інших бізнесів.

Висновок

Побудова довгострокового партнерства з неприбутковою організацією - це стратегічна інвестиція, яка виходить за межі благодійної допомоги. Адже співпраця, яка ґрунтується на прозорій комунікації та спільних цінностях, матиме значущий та сталий вплив на суспільство та на сам бізнес, зокрема.