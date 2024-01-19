Ключевые факторы, влияющие на успех предприятия и овладение новыми рынками

Малый и средний бизнес (МСБ) — двигатель экономики, благодаря которому существует около 90% компаний и более 50% рабочих мест по всему миру. Мы живем в уникальные времена, когда глобализация позволяет локальным МСБ как никогда быстро масштабироваться и реализовывать свой потенциал на международных рынках. Недавно в рамках исследования "Барометр амбиций малого и среднего бизнеса" компания Payoneer опросил более 3 тысяч представителей МСБ из 15 стран и обнаружила, что 72% намерены выйти на глобальный рынок для увеличения своей клиентской базы и доходов. В этой колонке хочу поделиться ключевыми факторами, непосредственно влияющими на успех предприятия, имеющего цель овладеть или удержать свои позиции на международных рынках.

Стратегическая долгосрочная планировка и устойчивость

Ключ к успешной адаптации на новых рынках заключается в разработке гибкой и продолжительной стратегии развития. Это своего рода навигационная карта в достаточно сложном мире глобального бизнеса. Такой документ включает анализ рыночных трендов, оценку потенциальных рисков и базовых сценариев реагирования на них, а также определение определенных возможностей. Это процесс, который требует времени, понимания и внимательности к деталям, но он точно стоит усилий, поскольку создает прочную основу для вашего будущего успеха.

Некоторые явления в мире очень изменчивы, и поэтому требуют особого внимания в процессе разработки стратегии, например:

Рынок. Будьте готовы к постоянным колебаниям валютных курсов и инфляции. Разрабатывайте стратегию хеджирования и диверсификации активов, чтобы защитить ваш бизнес от неожиданных финансовых ударов.

Законы. Законодательные изменения могут оказывать существенное влияние на ваш бизнес. Поэтому постоянно следите за обновлением в местном законодательстве, регулирующем вашу деятельность.

Капитал. Эффективное использование капитала в условиях мировой нестабильности не менее важно. Создание надежного финансового резерва обеспечит бесперебойное функционирование вашего бизнеса вне зависимости от внешних обстоятельств.

Целевой региональный фокус и исследование рынка

От правильности выбора рынка зависит дальнейший успех вашей компании. Чтобы понять, какие рынки подходят для вашей сферы деятельности, попробуйте ответить на следующие вопросы:

В каких регионах высок потенциал роста и спроса на ваши продукты или услуги?

Кто ваши конкуренты и какие уникальные преимущества над ними у вас есть?

Знаете ли вы социальные и культурные особенности целевого рынка?

Какие экономические и регуляторные препятствия можно встретить, выходя на новый рынок?

Исследование целевого региона требует глубокого погружения в выбранный рынок, анализа различных источников информации, первичных и вторичных данных, изучения потребностей, желаний и привычек вашей потенциальной аудитории, а также оценки юридических и экономических условий работы.

Преодоление культурных и языковых барьеров

Когда вы выходите на международные рынки, вы имеете дело с людьми из разных культурных сред. Именно языковые и культурные барьеры треть МСБ определяет серьезный вызов при выходе на новые географические рынки.

Работа на новом рынке требует не только знания языка, но и понимания культуры страны, где вы планируете вести бизнес. Каждая страна имеет свои культурные особенности и даже предрассудки, которые следует учитывать, общаясь с ее представителями.

К примеру, китайцы считают число 4 несчастливым, потому что оно созвучно со словом "смерть", поэтому они избегают встреч в четыре часа. В Греции и Испании стараются не заниматься важными делами во вторник 13 числа, потому что это может принести большую неудачу. В мусульманских странах лучше давать и брать вещи правой рукой, потому что левая считается "нечистой". Каждая страна мира имеет следующие традиции и обычаи.

Управление трансграничными платежами

Наше исследование показало, что более 90% МСБ активно направляют и получают платежи по меньшей мере из трех разных стран. Однако 76% из них не используют многовалютные карты, а 69% не могут производить платежи сотрудникам и подрядчикам в разных странах. Это может свидетельствовать о неполноценном использовании имеющихся платежных инструментов.

Проанализируйте возможности управления международными платежами для вашего бизнеса.

Первый. Используйте современные платежные технологии. Стремительное развитие финтеха способствовало появлению инновационных решений для упрощения и оптимизации международных транзакций. Внедряйте программное обеспечение и инновационные решения для автоматизации и совершенствования платежных операций.

Второе. Исследуйте международные платежные платформы, заточенные под ваши бизнес-потребности, с поддержкой необходимых способов оплаты и валют.

Третье. Рассмотрите возможности сотрудничества с финансовыми организациями или банками, предлагающими специальные услуги для малых и средних предприятий. Это может упростить управление вашими международными финансовыми операциями.

Диверсификация цепи снабжения и усиления кибербезопасности

Наш мир до сих пор ощущает последствия пандемии COVID-19 и войн в Украине и разных регионах мира. Поэтому логистическая отрасль сталкивается со значительными трудностями и неопределенностью. Устанавливайте крепкие партнерские отношения с поставщиками из разных стран. Диверсифицируйте источники поставки, чтобы уменьшить риски и без особых проблем держаться на плаву в сложные времена. Обеспечьте возможности снабжения альтернативными маршрутами на случай логистических перебоев и непредсказуемых ситуаций.

Бизнес сегодня тоже может пострадать и от кибератак. Риски утечки конфиденциальных данных, хакерских атак или использования различных уязвимостей — все это может нанести серьезный ущерб любому предприятию, работникам, клиентам и партнерам. 53% опрошенных нами МСБ считают вопрос кибербезопасности очень серьезным вызовом для бизнеса.

Учитывайте важность кибербезопасности при разработке бизнес-стратегии. Инвестируйте в усовершенствование защиты данных, используйте передовые решения для надежной защиты от онлайн-угроз. Формируйте корпоративную культуру, ориентированную на кибергигиену, и проводите регулярные тренинги по кибербезопасности для персонала, чтобы повысить его осведомленность и способность противостоять киберугрозам.

Инновации и цифровизация

В стремительно меняющемся мире внедрение новых технологий поможет оставаться конкурентоспособными. Сегодня сложно найти компанию, которая не пользовалась бы преимуществами диджитализации, автоматизации, искусственного интеллекта и других инноваций в своей деятельности. Amazon присоединяет ИИ к управлению цепями снабжения и робототехнику для работы на складах. Meta использует ИИ для таргетирования рекламы, а наши Megogo – для озвучки фильмов.

Опрошенные нами МСБ положительно относятся к диджитализации и применению ИИ, видя в этом повышение эффективности, продуктивное распределение ресурсов и предоставление усовершенствованных продуктов и услуг, которые будут удовлетворять изменяющимся требованиям клиентов.

Расширение клиентской базы путем экспорта

По данным нашего исследования "Барометр амбиций МСБ", доля дохода МСБ от экспорта выросла с 52% в 2021 году до 61% в 2022 году. И этот показатель продолжает расти. Ожидается, что к началу 2024 года он достигнет 69%.

Сегодня клиентская база МСБ преимущественно локальная – в среднем примерно 59% из них находятся в стране, тогда как 42% – за рубежом. Однако пропорция между международными и внутренними клиентами быстро выравнивается, и ожидается, что в 2024 году половина клиентов МСБ станет международной.

Глобальное мышление и способность к адаптации

Успех на международной арене – это не просто вопрос выбора правильного места и времени. Он требует глобального мышления и способности адаптироваться к постоянным переменам. Быть гибким, уметь быстро корректировать курс, когда обстоятельства меняются — это необходимые качества для любого бизнеса, стремящегося к глобальному присутствию.

Понимая международные рынки, глобальные тенденции и потребности потребителей, наши компании повышают конкурентоспособность своих продуктов и услуг. Адаптируясь к разным культурным средам и международным бизнес-этикетам, наш МСБ улучшает качество ведения бизнеса.

Вместо вывода

Выход на международные рынки открывает безграничный мир возможностей. Но вместе с ними приходят и вызовы – от экономических потрясений и глобальных перебоев в цепях снабжения до препятствий в коммуникациях, международных расчетах и финансировании. Но с правильно выбранной стратегией, способностью адаптироваться, проявлять гибкость и использовать преимущества инноваций сегодня можно превратить эти вызовы в перспективы и вывести компанию на совсем другой уровень развития.