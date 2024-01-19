Ключові фактори, які впливають на успіх підприємства і опанування нових ринків

Малий та середній бізнес (МСБ) — двигун економіки, завдяки якому існують близько 90% компаній і понад 50% робочих місць в усьому світі. Ми живемо в унікальні часи, коли глобалізація дозволяє локальним МСБ як ніколи швидко масштабуватися і реалізовувати свій потенціал на міжнародних ринках. Нещодавно в рамках дослідження "Барометр амбіцій малого та середнього бізнесу" компанія Payoneer опитала понад 3 тисячі представників МСБ з 15 країн і виявила, що 72% мають намір вийти на глобальний ринок задля збільшення своєї клієнтської бази та доходів. В цій колонці хочу поділиться ключовими факторами, що безпосередньо впливають на успіх підприємства, яке має ціль опанувати або утримати свої позиції на міжнародних ринках.

Стратегічне довгострокове планування та стійкість

Ключ до успішної адаптації на нових ринках полягає в розробці гнучкої та довготривалої стратегії розвитку. Це свого роду навігаційна карта у доволі складному світі глобального бізнесу. Такий документ містить в собі аналіз ринкових трендів, оцінку потенційних ризиків та базових сценаріїв реагування на них, а також визначення певних можливостей. Це процес, який вимагає часу, розуміння та уважності до деталей, але він точно вартий зусиль, оскільки створює міцну основу для вашого майбутнього успіху.

Деякі явища у світі є дуже мінливими, а тому потребують особливої уваги в процесі розробки стратегії, наприклад:

Ринок. Будьте готові до постійних коливань валютних курсів та інфляції. Розробляйте стратегії хеджування та диверсифікації активів, щоб захистити ваш бізнес від несподіваних фінансових ударів.

Закони. Законодавчі зміни можуть істотно впливати на ваш бізнес. Тому постійно слідкуйте за оновленнями у місцевому законодавстві, яке регулює вашу діяльність.

Капітал. Ефективне використання капіталу в умовах світової нестабільності є не менш важливим. Створення надійного фінансового резерву забезпечить безперебійне функціонування вашого бізнесу, незалежно від зовнішніх обставин.

Цільовий регіональний фокус та дослідження ринку

Від правильності вибору ринку залежить подальший успіх вашої компанії. Щоб зрозуміти, які ринки підходять для вашої сфери діяльності, спробуйте дати відповідь на наступні запитання:

В яких регіонах високий потенціал зростання і попиту на ваші продукти чи послуги?

Хто ваші конкуренти та які унікальні переваги над ними ви маєте?

Чи знаєте ви соціальні й культурні особливості цільового ринку?

Які економічні та регуляторні перешкоди ви можете зустріти, виходячи на новий ринок?

Дослідження цільового регіону вимагає глибокого занурення в обраний ринок, аналіз різних джерел інформації, первинних та вторинних даних, вивчення потреб, бажань і звичок вашої потенційної аудиторії, а також оцінки юридичних та економічних умов роботи.

Подолання культурних та мовних бар'єрів

Коли ви виходите на міжнародні ринки, ви маєте справу з людьми з різних культурних середовищ. Саме мовні та культурні бар'єри третина МСБ визначає як серйозний виклик при виході на нові географічні ринки.

Робота на новому ринку вимагає не тільки знання мови, але і розуміння культури країни, де ви плануєте вести бізнес. Кожна країна має свої культурні особливості та навіть забобони, які треба враховувати, комунікуючи з її представниками.

Наприклад, китайці вважають число 4 нещасливим, бо воно співзвучне зі словом "смерть", тому вони уникають зустрічей о четвертій годині. У Греції та Іспанії стараються не займатись важливими справами у вівторок 13 числа, бо це може принести велику невдачу. В мусульманських країнах краще давати та брати речі правою рукою, бо ліва вважається "нечистою". Кожна країна світу має такі традиції та звичаї.

Управління транскордонними платежами

Наше дослідження показало, що понад 90% МСБ активно надсилають та отримують платежі щонайменше з трьох різних країн. Проте 76% з них не використовують багатовалютні картки, а 69% не можуть здійснювати платежі співробітникам та підрядникам у різних країнах. Це може свідчити про неповноцінне використання наявних платіжних інструментів.

Проаналізуйте можливості управління міжнародними платежами для вашого бізнесу.

Перше. Використовуйте сучасні платіжні технології. Стрімкий розвиток фінтеху сприяв появі інноваційних рішень для спрощення та оптимізації міжнародних транзакцій. Впроваджуйте програмне забезпечення та інноваційні рішення для автоматизації та вдосконалення платіжних операцій.

Друге. Дослідіть міжнародні платіжні платформи, заточені під ваші бізнес-потреби, з підтримкою потрібних способів оплати та валют.

Третє. Розгляньте можливості співпраці з фінансовими організаціями або банками, які пропонують спеціальні послуги для малих та середніх підприємств. Це може спростити управління вашими міжнародними фінансовими операціями.

Диверсифікація ланцюга постачання та посилення кібербезпеки

Наш світ досі відчуває наслідки пандемії COVID-19 і війн в Україні та різних регіонах світу. Тому логістична галузь стикається зі значними труднощами та невизначеністю. Встановлюйте міцні партнерські відносини з постачальниками з різних країн. Диверсифікуйте джерела постачання, щоб зменшити ризики й без особливих проблем триматись на плаву у складні часи. Забезпечте можливості постачання альтернативними маршрутами на випадок логістичних перебоїв і непередбачуваних ситуацій.

Бізнес сьогодні так само може постраждати й від кібератак. Ризики витоку конфіденційних даних, хакерських атак або використання різних уразливостей — все це може завдати серйозної шкоди будь-якому підприємству, працівникам, клієнтам і партнерам. 53% опитаних нами МСБ вважають питання кібербезпеки дуже серйозним викликом для бізнесу.

Враховуйте важливість кібербезпеки при розробці бізнес-стратегії. Інвестуйте у вдосконалення захисту даних, використовуйте передові рішення для надійного захисту від онлайн-загроз. Формуйте корпоративну культуру, орієнтовану на кібергігієну, та проводьте регулярні тренінги з кібербезпеки для персоналу, щоб підвищити його обізнаність та здатність протистояти кіберзагрозам.

Інновації та цифровізація

У світі, що стрімко змінюється, впровадження нових технологій допоможе залишатися конкурентоспроможними. Сьогодні складно знайти компанію, яка б не користувалась перевагами диджиталізації, автоматизації, штучного інтелекту та інших інновацій у своїй діяльності. Amazon долучає ШІ до управління ланцюгами постачання та робототехніку для роботи на складах. Meta використовує ШІ для таргетування реклами, а наші Megogo — для озвучки фільмів.

Опитані нами МСБ позитивно ставляться до диджиталізації та застосування ШІ, вбачаючи в цьому підвищення ефективності, продуктивний розподіл ресурсів та надання вдосконалених продуктів та послуг, які задовольнятимуть мінливі вимоги клієнтів.

Розширення клієнтської бази шляхом експорту

За даними нашого дослідження "Барометр амбіцій МСБ", частка доходу МСБ від експорту зросла з 52% у 2021 році до 61% у 2022 році. І цей показник продовжує рости. Очікується, що на початок 2024 року він досягне 69%.

Сьогодні клієнтська база МСБ переважно локальна — в середньому приблизно 59% з них знаходяться в країні, тоді як 42% — за кордоном. Однак пропорція між міжнародними та внутрішніми клієнтами швидко вирівнюється, і очікується, що у 2024 році половина клієнтів МСБ стане міжнародними.

Глобальне мислення та здатність до адаптації

Успіх на міжнародній арені — це не просто питання обрання правильного місця та часу. Він вимагає глобального мислення та здатності адаптуватися до постійних змін. Бути гнучким, вміти швидко коригувати курс, коли обставини змінюються — це необхідні якості для будь-якого бізнесу, який прагне до глобальної присутності.

Розуміючи міжнародні ринки, глобальні тенденції та потреби споживачів, наші компанії підвищують конкурентоспроможність своїх продуктів та послуг. Адаптуючись до різних культурних середовищ і міжнародних бізнес-етикетів, наш МСБ покращує якість ведення бізнесу.

Замість висновку

Вихід на міжнародні ринки відкриває безмежний світ можливостей. Але разом з ними приходять і виклики — від економічних потрясінь і глобальних перебоїв у ланцюгах постачання до перешкод у комунікаціях, міжнародних розрахунках і фінансуванні. Але з правильно обраною стратегією, здатністю адаптуватись, проявляти гнучкість та використовувати переваги інновацій, сьогодні можна перетворити ці виклики на перспективи та вивести компанію на зовсім інший рівень розвитку.