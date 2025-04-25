Конкуренция за таланты: как удержать A-players в своей команде

Сегодня в бизнесе именно эффективность команды определяет успех компании. Но не все сотрудники все равно влияют на результат. Некоторые просто выполняют свою работу, а другие – те, кого называют A-players – создают прорывные идеи, задают темп, быстро учатся новому и улучшают результаты. Каждый бизнес стремится привлечь A-игроков, однако это всего лишь половина дела. Главное – удержать таких людей в команде, иначе конкурентам достанется готовый топспециалист с глубоким пониманием продукта и процессов. В этом материале расскажу, как создать среду, в которой A-players будут оставаться надолго?

Кто такие A-players и почему содержание "топов" важнее рекрутинга?

Сегодня компании часто делят сотрудников на три категории: A-, B- и C-игроков. Эту концепцию популяризировал Джек Уэлч, бывший CEO General Electric. По его оценкам, компания состоит из 20% A-игроков, 70% B-игроков и 10% C-игроков.

A-players — лидеры, которые не только отлично работают, но и стремятся к большему, проявляют инициативу, оптимизируют процессы и поднимают планку качества. Такой специалист может быть в 3–5 раз продуктивнее своих коллег. Есть еще категория A+, которые могут быть в 500–800 раз эффективнее средних работников. "От производительности суперзвезды может с нести крышу" , — отмечал Стив Джобс, продвигавший эту концепцию в Apple.

Несмотря на это, культ A-игроков имеет обратную сторону. Их безоговорочная авторитетность и пристрастное отношение к ним лидеров может создать токсическую атмосферу в команде.

Следует помнить, что остальные сотрудники также критически важны для стабильности бизнеса. Они обеспечивают баланс, без которого игроки A не смогли бы эффективно работать. Команда – это экосистема, где A-players – движущая сила, а B- и C-players – механизм поддержки.

Определить "звезд" можно по методологии Nine Box. Она помогает идентифицировать работников с высоким потенциалом, определить кандидатов на лидерские позиции, выявить проблемы с производительностью.

Почему содержание топовых специалистов важнее рекрутинга?

A-players – это люди, которые не просто эффективно работают, а формируют ядро компании. Они обладают критической экспертизой, лучше других понимают специфику бизнеса и продукта, знают тонкости работы с клиентами и сложными стейкхолдерами.

Потеря таких специалистов может иметь значительные финансовые и операционные последствия, особенно в Украине, где стандартный период уведомления об увольнении составляет всего две недели. Кроме этого, отход A-players может привести к цепному эффекту, когда другие работники также начинают искать новые возможности.

Охота на таланты была, есть и будет. Подготовить специалиста, приносящего реальную ценность, — дорого. К примеру, в Starbucks подсчитали, что замена одного бариста обходится в $16000. Дело не только в умении варить кофе – важно соответствовать стандартам бренда, ведь именно через персонал клиенты воспринимают компанию.

Что мотивирует топовых специалистов оставаться в компании?

Осознавая ценность A-players, компании пытаются создать условия для вовлеченности (engagement). Это когда человек чувствует связь с компанией и менее склонен искать другие варианты. Итак, что любят топы?

Деньги важный, но не определяющий фактор

Финансовые бонусы могут временно повысить мотивацию, но без развития, удовольствия от работы и хорошей культуры сотрудники все равно уйдут. Люди привыкают к уровню дохода, и если работа не дает смысла, деньги не удержат.

Ретеншн-бонус может помочь, если у человека есть финансовые обязательства, например, и поток. Так вы выиграете время, в течение которого человек может переосмыслить решение. Однако если сотрудник не видит перспектив в компании, это лишь отсрочит увольнение. Деньги работают по принципу подбрасывания дров в огонь: они поддерживают энтузиазм на время, но без более глубокой мотивации он быстро угасает.

В крупных украинских IT-хабах, таких как Киев или Львов, распространена практика роста зарплат из-за частых переходов ("зарплатные карусели"). К примеру, компания выращивает специалиста, а конкуренты переманивают его на более высокую позицию с доплатой 25–30 %, даже если навыки еще не дотягивают. Часто специалисты возвращаются, потому что в новой компании им не хватает комфорта или культуры, и, получив формальный опыт, претендуют уже на более высокие позиции с большими зарплатами. И так повторяется по кругу.

Челенджи и карьерный рост

Возможности для горизонтального и вертикального роста — весомый фактор удержания. Это значит, что человек может не только подниматься по карьерной лестнице, но и овладевать новыми компетенциями внутри компании.

К примеру, в IT часто HR-специалисты переходят в проектный менеджмент. Они используют свои коммуникационные навыки в новой роли и получают более широкие карьерные перспективы. Технические специалисты могут осваивать новые технологии, а руководители прокачивать бизнес-компетенции или даже менять сферу деятельности.

Компании, стимулирующие такие внутренние переходы, не только содержат лучшие кадры, но и формируют более гибкие и адаптивные команды.

Пространство для реализации собственных проектов

Крупные компании, такие как Google, ввели практику, позволяющую сотрудникам тратить 10% рабочего времени на собственные проекты. Некоторые получают поддержку компании и развиваются в полноценные продукты, если имеют коммерческий потенциал. Возможность работы над собственными инициативами поддерживает мотивацию, расширяет горизонты развития и формирует эмоциональную связь с компанией.

Автономность в принятии решений

Если у коллеги достаточно опыта и компетенций, важно не просто делегировать ему задачу, но и давать свободу в выборе путей их реализации. Четкие ожидания, минимальный контроль и доверие – то, что мотивирует A-players работать на максимум.

Коллеге, стремящемуся к руководящим ролям, можно предоставить возможность стать ментором для менее опытных сотрудников. Это прекрасная возможность проявить себя как лидер и передать знания.

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Выгорание

76% работников периодически сталкиваются с выгоранием , и больше всего это грозит то-исполнителям, потому что они склонны ставить перед собой высокие цели и работать на максимум. Но без правильного распределения нагрузки и надлежащего восстановления это стремление к совершенству может обернуться истощением.

Как это узнать? Красные флажки:

Выгорание – это часто неочевидный процесс, который начинается с энтузиазма, а заканчивается разочарованием:

Сотрудник начинает работать больше, чем раньше.

Активно берет на себя дополнительные задачи, хотя этого не требуют.

Испытывает разочарование из-за расхождения между ожиданиями и реальностью.

Чувствует, что его усилия не дают желаемого эффекта.

Возникает хронический стресс и эмоциональное истощение.

Потеря интереса

Когда A-players что-то не устраивает, например должность, зарплата, корпоративная культура, они начинают искать возможности в других компаниях. Команда обычно первой замечает изменения в поведении. Однако руководитель и HR могут также быстро заметить потерю интереса, используя опрос и наблюдение.

Key-признаки:

Человек выглядит уставшим, исчезает пыл. Может возникать токсичность по отношению к другим.

Снижается производительность. Бывший лидер перестает предлагать идеи и принимать инициативу.

На встречах – пассивное слушание, минимальная обратная связь, избегание углубления в темы.

Результаты опросов (ISAT) показывают низкие оценки или резкие комментарии по работе.

Внешние факторы

Реструктуризация, слияние или смена руководства создают внутренний стресс. Люди не понимают, что их ждет и начинают искать альтернативы. Конкуренты отслеживают такие моменты и активно хантят таланты, предлагая стабильность.

Глобальные события могут кардинально изменить приоритеты людей. К примеру, в 2022 году с началом полномасштабной войны в Украине многие компании предлагали релокацию, поскольку безопасность стала ключевым фактором для специалистов. А в 2023 году экономическая рецессия заставила бизнес сокращать персонал, что привело к оттоку специалистов в более стабильные сферы.

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Добавить в систему индивидуальный подход

Чтобы звезды оставались в компании, общего подхода к удержанию персонала недостаточно. Важно работать на нескольких уровнях:

Регулярные one-to-one встречи – чтобы понимать ожидания, карьерные амбиции и уровень удовлетворенности работой.

Оценка прогресса и настроения сотрудника. Если заметно, что его мотивация снижается – это сигнал к действиям.

Система поддержки " rising stars". Если компания видит специалиста с потенциалом, но не создает для него условия развития, он отправится туда, где эти условия будут созданы.

Взаимодействие между HR и руководителями проектов. Если HR видит, что компания рискует потерять ценного сотрудника, он должен общаться с менеджерами и инициировать изменения.

Держать амбициозность на контроле

Амбициозные сотрудники – это люди, которые не ждут возможностей, а создают их сами. У таких людей есть внутренний драйв, и если правильно направить его, они могут достигать исключительных результатов.

Амбициозность больше всего свойственна современной молодежи, которая стремится к вершинам уже на старте карьеры. Например, в Израиле детей воспитывают так: "Мир перед тобой, и все двери закрыты. Если ты хочешь чего-то достичь — заходи в них сам". Это важный подход. Если у человека нет смелости пробовать что-то новое, он всегда будет оставаться в зоне комфорта.

Но быстрое развитие – это не только о возможностях, но и о стрессе. Высокие темпы роста могут привести к выгоранию или разочарованию, если компания не обеспечит поддержку. Задача руководителя – не просто позволить амбициозному сотруднику расти, а помочь ему выдержать этот темп.

Что важно?

Четкий карьерный путь — сотрудник должен понимать, куда он движется и каких результатов может достичь в компании.

Сложные, но достижимые вызовы – задачи должны способствовать развитию, но не приводить к перегрузке .

Менторство и поддержка – амбициозные люди часто сами ищут возможности, но им нужны наставники, которые помогут избежать выгорания.

Признание достижений даже самые сильные профессионалы хотят видеть, что их усилия замечают и ценят.

Откровенный разговор – ключ к содержанию в сложных случаях

Персонализированный подход и конструктивный диалог one-to-one – это то, что поможет определить точки недовольства и удержать ценного работника.

Классический пример – человек получает оффер от другой компании и откровенно говорит, что ему предложили лучшие условия. Однако это не всегда означает, что он уже решил уйти, чаще — сигнал о том, что его что-то не устраивает.

Рассмотрим сценарий, в котором другая компания предлагает вашему A-player в 2–3 раза более высокую зарплату. В этом случае следует честно оценить ситуацию и определить реально ли улучшить условия труда в вашей компании и позволяет ли это бюджет. Если нет, лучше открыто объяснить сотруднику финансовые границы и предложить альтернативы:

Повышение зарплаты в пределах бюджета.

Конкретный план развития и роста карьеры.

Новые интересные задачи.

Гибкий график, релокация, смена проекта.

Просто поднять зарплату без дополнительных условий — плохая практика, ведь человек может снова прийти за повышением через несколько месяцев. Вместо этого важно создавать баланс: повышение зарплаты+четкий карьерный план, новые возможности+больше ответственности. Главное – показать, что компания ценит сотрудника и готова идти навстречу.

Использовать AI для отслеживания рисков

Современные HR-технологии помогают компаниям вовремя выявлять сотрудников, находящихся в зоне риска увольнения, и принимать необходимые меры. Среди таких инструментов можно выделить:

Watsonx – это AI-платформа от IBM, которая используется для прогнозирования. Она оценивает такие данные как история повышения зарплаты, уровень производительности, полученный фидбек, карьерный рост и активность на рынке труда. После внедрения этой системы IBM сократила текучесть кадров на 30%.

Microsoft Viva – платформа для управления опытом сотрудников, интегрированная с Microsoft 365. Она улучшает коммуникацию и общее благосостояние команды, помогает отслеживать уровень нагрузки. Например, если работники начинают массово работать сверхурочно, система подает сигнал, что это может произвести до выгорания.

Если система выявляет риск потери сотрудника, она извещает руководителя: "Этот человек может скоро уволиться. Поговори с ним, пойми его настроение".

Однако, несмотря на все преимущества AI-инструментов, ни одна технология не заменит открытую коммуникацию. Самый эффективный подход – сочетать технологии с человеческим взаимодействием. Аналитика дает сигналы, а живое общение помогает найти решение.

Все в руках руководителя

A-players – это не просто ценный актив компании, а ее стратегический ресурс. Удержать таких специалистов значит инвестировать не только в зарплаты и бонусы, но и в развитие, мотивацию и культуру. Лучшие таланты остаются там, где они видят перспективу, получают признание и имеют свободу реализовывать идеи.

Именно руководитель, а не HR-отдел играет ключевую роль в создании такой среды. Именно он формирует атмосферу, где игроки A могут раскрывать свой потенциал, не выгорая и не теряя интерес. В конце концов, содержание топовых специалистов — это не о контроле или удержании любой ценой, а о создании условий, в которых им будет комфортно работать, развиваться самим и способствовать развитию бизнеса.