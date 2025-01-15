Как получить первую работу в международной компании: собственный опыт

Моя карьера началась со стажерской программы. Хотя я не ставила своей целью идти на стажировку, жизнь сложилась иначе и мне невероятно повезло попасть именно на стажировку в большую компанию, где я работаю до сих пор. Почему стажировка? Какие его преимущества и с чего начать? Для тех, кто задумывается, над началом карьеры и куда двигаться, делюсь советами по собственному опыту, а также типичными ошибками, которые делала сама и видела вокруг – у начинающих коллег или специалистов, которые подаются на стажировку.

К чему готовиться, когда вы ищете программу стажировки?

Будьте терпеливы, ищите возможности и пробуйте свои силы. Помните, что стажировка не гарантирует трудоустройство и это нормально. Если вам отказали или вы не получили позицию после стажировки, это не нужно воспринимать как поражение. Чтобы найти именно то, что вам нужно, нужно пробовать разные компании – крупные, маленькие, международные, локальные; пробовать разные профессиональные направления и т.д.

Сегодня стажировка не является единственным способом получить первую работу или первый рабочий опыт, ведь на рынке существуют также стипендиальные программы в вузах, хакатоны и другие инициативы, организуемые компанией. В Даноне, например, есть стипендиальная программа с Одесским национальным технологическим университетом и Кременчугским национальным университетом им. М. Остроградского. Для участия в таких программах обычно необходима академическая успеваемость и обучение на дневной форме.

Творчество и креативность – ключ. Интересуйтесь, думайте пошире и находите творческие способы рассказать о себе при подаче заявки. Креативность играет ключевую роль не только в креативных областях, но и в любых секторах бизнеса. Поэтому если вы можете найти креативный подход и таким образом отправиться на стажировку, это всегда сыграет в плюс – вас заметят. Единственный совет – помните о рамках креатива.

Старайтесь больше узнать рынок, на котором работает компания. Если вас спрашивают, что вы знаете о компании, не нужно заучать факты истории бизнеса и потом их пересказывать. Прежде это было преимуществом, а сейчас выглядит как зазубренный текст. Важно понимать контекст, в котором работает компания, а именно узнать рынок, конкретный бизнес, вызовы для него и на рынке в целом. Найти то, что не очевидно и упаковать это в интересную историю во время интервью. Это будет отличным "крючком", который выделит вас для работодателя.

Международные компании действительно могут дать молодому специалисту много знаний. Это не значит, что нужно целиться именно на программы стажировки в международных компаниях, ищите и рассматривайте для себя все интересующие вас варианты. Однако, если мы говорим о широте возможностей для молодых людей, которые пытаются найти себя и понять, в каком направлении они хотят профессионально развиваться, международные крупные компании чаще предлагают такой спектр возможностей. Итак, несколько советов о том, как найти dream job и что для этого нужно на старте.

Что нужно для стажировки в международной компании?

Знание английского языка. В международных компаниях многие процессы, политик или правила описаны именно на английском, язык коммуникации между офисами – тоже английский, глобальная коммуникация происходит так же на английском. Возможно, это очевидно, однако я не устаю повторять – английский очень важен и его значимость будет только расти.

В международных компаниях многие процессы, политик или правила описаны именно на английском, язык коммуникации между офисами – тоже английский, глобальная коммуникация происходит так же на английском. Возможно, это очевидно, однако я не устаю повторять – английский очень важен и его значимость будет только расти. Мыслите критично. Это отдельный вид навыков, который в эпоху информационного хаоса высоко ценится. Поэтому развивайте его всеми возможными способами и продемонстрируйте по случаю.

Это отдельный вид навыков, который в эпоху информационного хаоса высоко ценится. Поэтому развивайте его всеми возможными способами и продемонстрируйте по случаю. Гибкость и способность адаптироваться . В зависимости от сектора и динамики бизнеса большая часть крупных компаний очень быстро развивается и меняется: запускаются новые проекты и процессы, новые инструменты и политики. Это следует осознавать и быть готовым, ведь цели во время обучения более определены, а на работе они более динамичны и могут быть очень гибки, поэтому нужно успевать за этим.

В зависимости от сектора и динамики бизнеса большая часть крупных компаний очень быстро развивается и меняется: запускаются новые проекты и процессы, новые инструменты и политики. Это следует осознавать и быть готовым, ведь цели во время обучения более определены, а на работе они более динамичны и могут быть очень гибки, поэтому нужно успевать за этим. Проактивность. В больших компаниях всегда есть то, что можно улучшить или что можно запустить с нуля. Поэтому инициативность и проактивность имеет важное значение сейчас – внимательно слушайте, исследуйте, делитесь и предлагайте по случаю.

В больших компаниях всегда есть то, что можно улучшить или что можно запустить с нуля. Поэтому инициативность и проактивность имеет важное значение сейчас – внимательно слушайте, исследуйте, делитесь и предлагайте по случаю. Готовность работать в кросс-культурной среде и с разными людьми. Это без слов в придачу. Если вы открыты к новому – у вас все получится.

Это без слов в придачу. Если вы открыты к новому – у вас все получится. Знания, с которыми вы приходите . Инструменты, используемые в компаниях, могут изменяться или обновляться, однако вы должны иметь по меньшей мере базу офисного пакета инструментов и программ. Так гораздо легче успевать за обновлениями и учить что-то новое.

А как устроиться на работу в международную компанию?

С чего начать поиск

Ищите и мониторьте возможности. На сайтах компаний, потому что там вы не просто узнаете о компании, ее жизни, а также о том, что еще у них есть, например, что пишет отдел новости, чем живет компания, какие проекты реализует, на чем фокусируется и так далее. Социальные сети – однозначно так для исследования, ну а еще профили руководства, например.

На сайтах компаний, потому что там вы не просто узнаете о компании, ее жизни, а также о том, что еще у них есть, например, что пишет отдел новости, чем живет компания, какие проекты реализует, на чем фокусируется и так далее. Социальные сети – однозначно так для исследования, ну а еще профили руководства, например. Составьте лаконичное резюме. Ваше резюме должно говорить о вас все нужное метко, а также соответствовать вакансии. Отбирая опыт и навыки, которые вы будете указывать в резюме, подумайте, насколько они релевантны позиции, на которую вы подаетесь. Резюме нужно адаптировать к вакансиям каждый раз, использовать одно резюме на все вакансии не стоит. Поиск работы — это чрезвычайно кропотливый процесс, который требует времени и должен быть спланирован. Кроме того, что резюме должно отвечать ключевым требованиям вакансии, важно, чтобы вы в нем указали, почему конкретная стажировка вам важна и что вы ожидаете научиться во время него, а также что вы можете предложить бизнесу.

Ваше резюме должно говорить о вас все нужное метко, а также соответствовать вакансии. Отбирая опыт и навыки, которые вы будете указывать в резюме, подумайте, насколько они релевантны позиции, на которую вы подаетесь. Резюме нужно адаптировать к вакансиям каждый раз, использовать одно резюме на все вакансии не стоит. Поиск работы — это чрезвычайно кропотливый процесс, который требует времени и должен быть спланирован. Кроме того, что резюме должно отвечать ключевым требованиям вакансии, важно, чтобы вы в нем указали, почему конкретная стажировка вам важна и что вы ожидаете научиться во время него, а также что вы можете предложить бизнесу. Стройте сеть контактов ответственно. Нетворкинг сегодня – это не просто слово, а стиль жизни и работы в коллективе. Следует заботиться о своей сети контактов и прицельно добавлять в профессиональных соцсетях вроде Linkedin людей, которые вам интересны и являются лидерами интересующей вас сферы. Ваша сеть будет помогать вам находить возможности вашей мечты.

Нетворкинг сегодня – это не просто слово, а стиль жизни и работы в коллективе. Следует заботиться о своей сети контактов и прицельно добавлять в профессиональных соцсетях вроде Linkedin людей, которые вам интересны и являются лидерами интересующей вас сферы. Ваша сеть будет помогать вам находить возможности вашей мечты. Знакомьтесь с рекрутерами. На ярмарках вакансий, других подобных мероприятиях – это важно.

На ярмарках вакансий, других подобных мероприятиях – это важно. Обратите внимание на неприбыльные организации . Классно, если у вас есть возможность поучаствовать в различных программах обмена. Это всегда играет немаловажную роль в профессиональном развитии.

Как подготовиться, что делать во время собеседования и после:

Работайте над самопрезентацией. Поймите, как презентовать себя и усовершенствовать это, ведь правило Elevator pitch все еще актуально и сейчас имеет больший вес. Конечно, интервью это всегда очень волнующий процесс для любого. Так что здесь стоит подумать над тем, что триггерит именно вас и как с этим справляться. Ваша стойкость однозначно сыграет в плюс.

Поймите, как презентовать себя и усовершенствовать это, ведь правило Elevator pitch все еще актуально и сейчас имеет больший вес. Конечно, интервью это всегда очень волнующий процесс для любого. Так что здесь стоит подумать над тем, что триггерит именно вас и как с этим справляться. Ваша стойкость однозначно сыграет в плюс. Цените время. Приходите на встречу или звонок вовремя, предупреждайте, если у вас не получается и в целом – держите связь не навязчиво.

Приходите на встречу или звонок вовремя, предупреждайте, если у вас не получается и в целом – держите связь не навязчиво. Будьте лаконичны. Думаю здесь не особенно что добавить. Говорите все целесообразно и по теме, максимально точно, конкретно и с примерами отвечайте на вопросы. Будет круто, если примеры будут разнообразны и покроют несколько сфер.

Думаю здесь не особенно что добавить. Говорите все целесообразно и по теме, максимально точно, конкретно и с примерами отвечайте на вопросы. Будет круто, если примеры будут разнообразны и покроют несколько сфер. Сохраните номер рекрутера, который с вами общался . Если вам интересна эта компания, повторюсь – держите связь. Не стесняйтесь время от времени спрашивать, когда вам ожидать обратную связь, интересуйтесь на каком этапе отбор. Это однозначно будет показывать ваш интерес к позиции и компании.

Конечно, это не исчерпывающий список. Он может быть очень длинным и у каждого он будет свой. Однако я думаю, что такой набор однозначно помог бы мне в свое время. Стажировка или стипендиальная программа – качественный и эффективный способ начать карьеру. Такие программы открывают новый мир молодым талантам и закладывают фундамент будущего успеха.

Во время стажировки можно понять хотите ли вы развиваться в конкретном направлении, работать в этой компании или команде или изменить направление и попытаться что-то другое или подтвердить, что вы стали на правильный путь.

Последнее, пожалуй, будет самым ценным в списке, потому что, по-моему, это лучшее ощущение. Ищите, пробуйте и испытывайте себя, не сдавайтесь и двигайтесь вперед, бросайте себе вызов, прыгайте выше головы и вы точно найдете команду и профессию, которая подойдет именно вам – dream job.