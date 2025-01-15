Як отримати першу роботу в міжнародній компанії: власний досвід

Моя кар'єра почалася зі стажерської програми. Хоча я не ставила собі за мету йти на стажування, життя склалося інакше й мені невимовно пощастило потрапити саме на стажування у велику компанію, де я працюю дотепер. Чому стажування? Які його переваги та з чого почати? Для тих, хто замислюється, над початком кар'єри та куди рухатися, ділюся порадами з власного досвіду, а також типовими помилками, які робила сама і бачила навколо – у колег чи фахівців-початківців, які подаються на стажування.

До чого готуватися, коли шукаєте програму стажування?

Будьте терплячими, шукайте можливості та пробуйте свої сили. Пам’ятайте, що стажування, не гарантує працевлаштування і це нормально. Якщо вам відмовили або ви не отримали позицію після стажування, — це не потрібно сприймати як поразку. Аби знайти саме те, що вам потрібно, треба пробувати різні компанії – великі, маленькі, міжнародні, локальні; пробувати різні професійні напрямки тощо.

Нині стажування не є єдиним способом отримати першу роботу чи перший робочий досвід, адже на ринку існують також стипендіальні програми у ВНЗ, хакатони та інші ініціативи, які організують компанії. У Данон, наприклад, є стипендіальна програма з Одеським національним технологічним університетом та Кременчуцьким національним університетом ім. М. Остроградського. Для участі в таких програмах зазвичай треба академічна успішність та навчання на денній формі.

Творчість та креативність – це ключ. Цікавтеся, думайте ширше та знаходьте творчі способи розповісти про себе при подачі заявки. Креативність грає ключову роль не тільки в креативних сферах, а і в будь-яких секторах бізнесу. Тому якщо ви можете знайти креативний підхід і таким чином податися на стажування, це завжди зіграє в плюс – вас помітять. Єдина порада – пам’ятайте про рамки креативу.

Намагайтеся більше дізнатися про ринок, на якому працює компанія. Якщо вас питають, що ви знаєте про компанію, не потрібно завчати факти з історії бізнесу й потім їх переказувати. Колись це було перевагою, а зараз виглядає як зазубрений текст. Важливо розуміти контекст, в якому працює компанія, а саме дізнатися про ринок, конкретний бізнес, виклики для нього та на ринку загалом. Знайти те, що не є очевидним та запакувати це в цікаву історію під час інтерв’ю. Це буде чудовим “гачком”, який виділить вас для роботодавця.

Міжнародні компанії дійсно можуть дати молодому спеціалісту багато знань. Це не означає, що треба цілитися саме на програми стажування у міжнародних компаніях, шукайте та розглядайте для себе всі варіанти, які вам цікаві. Проте якщо ми говоримо про широту можливостей для молодих людей, які намагаються знайти себе і зрозуміти, в якому напрямку вони хочуть професійно розвиватися, — міжнародні великі компанії частіше пропонують такий спектр можливостей. Тож кілька порад про те, як знайти dream job і що для цього потрібно на старті.

Що потрібно для стажування в міжнародній компанії?

Знання англійської. В міжнародних компаніях багато процесів, політик чи правил описані саме англійською, мова комунікації між офісами – теж англійська, глобальна комунікація відбувається так само англійською. Можливо, це очевидно, проте я не втомлююся повторювати – англійська дуже важлива й її значущість буде тільки рости.

В міжнародних компаніях багато процесів, політик чи правил описані саме англійською, мова комунікації між офісами – теж англійська, глобальна комунікація відбувається так само англійською. Можливо, це очевидно, проте я не втомлююся повторювати – англійська дуже важлива й її значущість буде тільки рости. Мисліть критично. Це окремий вид навичок який в епоху інформаційного хаосу високо цінується. Тож розвивайте його всіма можливими способами та за нагоди продемонструйте.

Це окремий вид навичок який в епоху інформаційного хаосу високо цінується. Тож розвивайте його всіма можливими способами та за нагоди продемонструйте. Гнучкість та здатність адаптуватися . Залежно від сектору та динаміки бізнесу чимала частка великих компаній дуже швидко розвивається та змінюється: запускаються нові проєкти та процеси, нові інструменти та політики. Це варто усвідомлювати та бути готовим, адже цілі під час навчання більш визначені, а на роботі — вони більш динамічні та можуть бути дуже гнучкі, тож потрібно встигати за цим.

Залежно від сектору та динаміки бізнесу чимала частка великих компаній дуже швидко розвивається та змінюється: запускаються нові проєкти та процеси, нові інструменти та політики. Це варто усвідомлювати та бути готовим, адже цілі під час навчання більш визначені, а на роботі — вони більш динамічні та можуть бути дуже гнучкі, тож потрібно встигати за цим. Проактивність. У великих компаніях завжди є те, що можна покращити або що можна було б запустити з нуля. Тому ініціативність й проактивність має важливе значення зараз – уважно слухайте, досліджуйте, діліться та пропонуйте за нагоди.

У великих компаніях завжди є те, що можна покращити або що можна було б запустити з нуля. Тому ініціативність й проактивність має важливе значення зараз – уважно слухайте, досліджуйте, діліться та пропонуйте за нагоди. Готовність працювати в крос-культурному середовищ і з різними людьми. Це без слів на додачу. Якщо ви відкриті до нового — у вас все вийде.

Це без слів на додачу. Якщо ви відкриті до нового — у вас все вийде. Знання, з якими ви приходите. Інструменти, якими користуються у компаніях, можуть змінюватися чи оновлюватися, проте ви маєте володіти щонайменше базою офісного пакета інструментів та програм. Так набагато легше встигати за оновленнями й вивчати щось нове.

А як влаштуватися на роботу в міжнародну компанію?

З чого розпочати пошук

Шукайте та моніторте можливості. На сайтах компаній, бо там ви не просто дізнаєтеся про компанію, про її життя, а також про те, що ще в них є, наприклад, що пише відділ новини, чим живе компанія, які проєкти реалізує, на чому фокусується й таке інше. Соціальні мережі – однозначно так для дослідження, ну а ще профілі керівництва, наприклад.

На сайтах компаній, бо там ви не просто дізнаєтеся про компанію, про її життя, а також про те, що ще в них є, наприклад, що пише відділ новини, чим живе компанія, які проєкти реалізує, на чому фокусується й таке інше. Соціальні мережі – однозначно так для дослідження, ну а ще профілі керівництва, наприклад. Складіть лаконічне резюме. Ваше резюме має “говорити” про вас все потрібне влучно, а також – відповідати вакансії. Відбираючи досвід та навички, які ви будете вказувати в резюме, подумайте, наскільки вони релевантні до позиції, на яку ви подаєтеся. Резюме потрібно адаптувати до вакансії кожен раз, використовувати одне резюме на всі вакансії не варто. Пошук роботи — це надзвичайно кропіткий процес, який потребує часу, тож має бути спланований. Окрім того, що резюме має відповідати на ключові вимоги вакансії, важливо, щоби ви у ньому вказали, чому конкретне стажування вам важливе та що ви очікуєте навчитися під час нього, а також що ви можете запропонувати бізнесу.

Ваше резюме має “говорити” про вас все потрібне влучно, а також – відповідати вакансії. Відбираючи досвід та навички, які ви будете вказувати в резюме, подумайте, наскільки вони релевантні до позиції, на яку ви подаєтеся. Резюме потрібно адаптувати до вакансії кожен раз, використовувати одне резюме на всі вакансії не варто. Пошук роботи — це надзвичайно кропіткий процес, який потребує часу, тож має бути спланований. Окрім того, що резюме має відповідати на ключові вимоги вакансії, важливо, щоби ви у ньому вказали, чому конкретне стажування вам важливе та що ви очікуєте навчитися під час нього, а також що ви можете запропонувати бізнесу. Будуйте мережу контактів відповідально. Нетворкінг сьогодні — це не просто слово, а стиль життя та роботи у колективі. Варто дбати про свою мережу контактів і прицільно додавати в професійних соцмережах на кшталт Linkedin людей, які вам цікаві та які є лідерами цікавої вам сфери. Ваша мережа буде допомагати вам знаходити можливості вашої мрії.

Нетворкінг сьогодні — це не просто слово, а стиль життя та роботи у колективі. Варто дбати про свою мережу контактів і прицільно додавати в професійних соцмережах на кшталт Linkedin людей, які вам цікаві та які є лідерами цікавої вам сфери. Ваша мережа буде допомагати вам знаходити можливості вашої мрії. Знайомтеся з рекрутерами. На ярмарках вакансій, інших подібних заходах – це важливо.

На ярмарках вакансій, інших подібних заходах – це важливо. Зверніть увагу на неприбуткові організації. Класно, якщо у вас є можливість взяти участь у різних програмах обміну. Це завжди грає важливу роль в професійному розвитку.

Як підготуватись, що робити під час співбесіди та після:

Працюйте над самопрезентацією. Зрозумійте, як презентувати себе та вдосконалити це, адже правило “Elevator pitch” все ще актуально й нині має більшу вагу. Звичайно, інтерв’ю це завжди дуже хвилюючий процес для будь-кого. Тож тут варто подумати над тим, що тригерить саме вас і як із цим справлятися. Ваша стійкість однозначно зіграє в плюс.

Зрозумійте, як презентувати себе та вдосконалити це, адже правило “Elevator pitch” все ще актуально й нині має більшу вагу. Звичайно, інтерв’ю це завжди дуже хвилюючий процес для будь-кого. Тож тут варто подумати над тим, що тригерить саме вас і як із цим справлятися. Ваша стійкість однозначно зіграє в плюс. Цінуйте час. Приходьте на зустріч або дзвінок вчасно, попереджайте, якщо у вас не виходить та в цілому – тримайте зв’язок, не нав’язливо.

Приходьте на зустріч або дзвінок вчасно, попереджайте, якщо у вас не виходить та в цілому – тримайте зв’язок, не нав’язливо. Будьте лаконічними. Гадаю тут немає особливо що додати. Кажіть все доцільно та по темі, максимально влучно, конкретно та з прикладами відповідайте на запитання. Буде круто, якщо приклади будуть різноманітними та покриють кілька сфер.

Гадаю тут немає особливо що додати. Кажіть все доцільно та по темі, максимально влучно, конкретно та з прикладами відповідайте на запитання. Буде круто, якщо приклади будуть різноманітними та покриють кілька сфер. Збережіть номер рекрутера, який з вами спілкувався. Якщо вам цікава ця компанія, повторюсь – тримайте зв'язок. Не соромтесь час від часу запитувати коли вам очікувати зворотний зв’язок, цікавтеся на якому етапі відбір. Це однозначно буде показувати ваш інтерес щодо позиції та компанії.

Звичайно це не вичерпний список. Він може бути дуже довгим і в кожного він буде свій. Проте я гадаю такий набір однозначно допоміг би мені свого часу. Стажування чи стипендіальна програма – це якісний та ефективний спосіб розпочати карʼєру. Такі програми відкривають новий світ перед молодими талантами й закладають фундамент майбутнього успіху.

Під час стажування можна зрозуміти чи хочете ви розвиватися у конкретному напрямку, працювати у цій компанії чи команді або ж змінити напрям й спробувати щось інше чи підтвердити, що ви стали на правильний шлях.

Останнє, мабуть, буде найціннішим у списку, бо, як на мене – це найкраще відчуття. Тож шукайте, пробуйте й випробовуйте себе, не здавайтесь й рухайтеся вперед, кидайте собі виклик, стрибайте вище голови та ви точно знайдете команду й професію, яка підійде саме вам – dream job.