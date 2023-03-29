"На металлолом": как и зачем убивают целую отрасль экономики

Отношения между заготовителями металлолома и мощными металлургическими комбинатами уже давно не просты. Время от времени в прессе появляются статьи о "сером" рынке заготовки, о "сговоре" заготовителей и таможни, о том, что нельзя разрешать экспорт этого "стратегического сырья", ведь отечественная металлургия остановится. Даже во время войны металлурги отчаянно пытаются давить на власть и общество с целью превратить заготовителей в некое "домашнее дрессированное животное". Что же происходит на заготовительном рынке? Выживет ли эта отрасль?

"Избыток войны"

Война внесла свои ужасающие коррективы: ММК им. Ильича и "Азовсталь" фактически оказались в руках врага. Именно на эти два металлургических гиганта по разным оценкам приходилось более 40-45% потребления всего металлолома. А если добавить разрушенную логистику и блокировку морских портов, то за год полномасштабного вторжения потребление металлолома сократилось более чем на 75-80%, а в отдельные месяцы эта цифра приближалась вообще к 100%.

Кроме того, с мая 2022 по февраль 2023 металлургические предприятия целенаправленно и в одностороннем порядке прибегли к искусственному ограничению закупки металлолома.

Конечно, в таких условиях заготовители начали искать новые рынки сбыта и это было крайне непростой задачей, ведь доставлять груз по морским путям было невозможно, и железная дорога стала единственным способом экспортировать сырье, прежде всего, в Европу. Но такие планы явно были не "до шмыги" отечественным металлургическим компаниям.

Разбитое стекло в Европу

Еще в 2021 году металлургическое лобби смогло "протащить" через Верховную Раду Украины новую экспортную ограничительную пошлину в размере 180 €/т, фактически закрыв границу для заготовителей. Такой недружественный шаг сразу спровоцировал огромный профицит металлолома на внутреннем рынке, его фактически некуда было девать, кроме того, чтобы за бесценок продавать металлургам.

В то же время, экономическая часть соглашения об Ассоциации Украины и ЕС устанавливает экспортную пошлину на металлолом в страны ЕС в размере 3 €/т. И чтобы торговать с Европой заготовитель должен получить Сертификат EUR.1, то есть выполнить ряд важных и достаточно жестких условий . Среди них главными являются: 1) подтверждение страны происхождения сырья, 2) аккредитация экспортера как украинского производителя,

3) экспортер должен иметь соответствующее перерабатывающее оборудование и профессиональный персонал; 4) заключено экспортное соглашение с обязательным указанием запрета реэкспорта металлолома с соответствующими экспертными выводами от Министерства экологии Украины. Другими словами, Европа готова к экспорту только "белого" сырья.

Что касается покупателей металлолома, то важно отметить, что европейским компаниям не нужно "чтобы": 1) лом должен пройти дополнительную переработку (сортировка согласно потребностям покупателя), 2) есть запрос на отдельные виды лома такие, как стружка, чугун, металл с разнообразным покрытием. А теперь самое главное: отечественным меткомбинатам не нужна ни сортировка, ни, скажем так, стружка. И, повторюсь, им не нужен "военных излишек" сырья.

Сопротивление от страха

По данным правительства, с начала широкомасштабного вторжения украинский экспорт сократился более чем на 30%. Фактически главным источником получения валюты остается продажа зерна через "Зерновой коридор". В то же время возникли достаточно благоприятные обстоятельства для развития экспортных цепочек металлолома в страны ЕС. Однако украинские металлурги сопротивляются потенциальному увеличению экспорта того, что сами не способны "переварить" и пытаются обрести "самостоятельность" заготовительной отрасли. Стоит добавить, что украинские заготовительные компании физически могут экспортировать только 25 тыс. т в месяц, а это меньше ⅓ от существующего излишка сырья. Поэтому часто повторяющийся на страницах собственных медиа аргумент, мол, "действия заготовителей остановят металлургическую отрасль" выглядит бестолково.

На наш взгляд, главная причина "экспортного сопротивления" со стороны металлургов - это стремление превыше всего не потерять сверхприбыль за счет почти "бесплатного" сырья. Фактически на рынке создана монопольная система, в которой только они могут устанавливать цены, диктовать свои условия, а если ты вдруг с чем-то не согласен, то должен уйти с рынка.

Если украинским заготовителям открыть Европу, то металлургам, очевидно, придется подстраивать свои бизнес-процессы под европейскую ценовую конъюнктуру. Конечно, таможенный "налигач" в 180 €/т, периодический "визг" об остановке металлургической отрасли и информационные "потёки" металлургов направлены только на одно - установление "бесплатных" цен. Никто даже не рассматривает возможность взаимовыгодного сотрудничества на основе партнерства. Похоже, что металлургам легче убить заготовительную отрасль, чем платить справедливую цену за сырье.

По мнению подавляющего большинства представителей ломозаготовительных компаний, существующая проблема вполне искусственна и не выдерживает никакой критики. Разве нам нужно доказывать свою "невиновность" в том, что пытаемся развивать собственный бизнес, а не обеспечивать чрезмерную прибыль металлургической отрасли? Но пока эта проблема не решена, наше стремление стать полноправным членом ЕС остается только красивым, но, к сожалению, плакатным лозунгом.