С валютой за границу во время войны: что нужно знать в первую очередь

Принимая решение о выезде за границу, советуем заранее позаботиться о финансах, в частности, определить, как планируется перемещение средств и на какую сумму, что позволит не только сформировать "финансовую подушку безопасности", находясь за пределами Украины, но и сэкономить время и облегчить прохождение процедуры таможенного контроля.

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Каким образом на сегодняшний день осуществляется перемещение валюты за границу?

13 марта 2022 года Правлением Национального банка Украины с целью предотвращения выведения капитала за границу принято постановление №51 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года №18". Из текста исключен п. 142 постановления Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 № 18 "О работе банковской системы в период введения военного положения" (с изменениями).

Что это значит?

В период с 4 марта 2022 по 13 марта 2022 года граждане Украины, имея при себе наличную иностранную валюту, или национальную валюту, или банковские металлы на сумму свыше 10 тысяч евро, имели возможность пересекать границу Украины без предоставления подтвердительных документов. При этом под последними подразумевается:

Документы о снятии наличных с собственных счетов в банках. Или квитанции об осуществлении валютно-обменных операций с этими наличными (в случае совершения такой операции).

Документы, подтверждающие приобретение этим лицом банковских металлов в банках и/или Национальном банке Украины.

Сразу заметим, что вышеперечисленный список подтвердительных документов исчерпывающий, а сами документы действуют в течение 90 календарных дней.

Вместе с тем 13 марта 2022 года Национальный банк Украины путем принятия вышеупомянутого постановления № 51, вернул требование об обязательности предоставления гражданами Украины, при пересечении границы имеющих при себе наличную иностранную валюту, или национальную валюту, или банковские металлы на сумму свыше 10 тысяч евро, подтвердительных документов банков.

Учитывая это, 14 марта 2022 года Государственной таможенной службой Украины выдано письмо о трансграничном перемещении валютных ценностей в период действия военного положения, которым, кроме прочего, отмечены условия, при которых при прохождении таможенного оформления осуществляется устное или письменное декларирование.

Разница между устным и письменным декларированием

Устное декларирование: если сумма валюты Украины, иностранной валюты и банковских металлов не превышает эквивалент 10 тысяч евро. В этом случае достаточно просто сообщить об этом при прохождении таможенного оформления в устной форме.

Письменное декларирование: если сумма валюты Украины, иностранной валюты и банковских металлов превышает эквивалент 10 тысяч евро. Кроме этого, граждане Украины в случае перемещения валютных ценностей путем их вывоза/пересылки за пределы Украины в общей сумме, превышающей на день вывоза/пересылки в эквиваленте 10 тысяч евро, добавляют в декларацию подтверждающие документы банков, о которых говорилось выше.

Ответственность за перемещение валютных ценностей за границу с нарушением требований законодательства

Как усматривается из ст. 471 Таможенного кодекса Украины, нарушение установленного настоящим Кодексом порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля, то есть перемещение через таможенную границу Украины лицом, избравшим прохождение (проезд) через "зеленый коридор", товаров, перемещение которых через границу Украины запрещено или ограничено законодательством Украины, или товаров в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины, влечет наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 гривен.

При этом под "зеленым коридором" подразумевается прохождение таможенного контроля без письменного декларирования, то есть заполнение письменной таможенной декларации.

В свою очередь, если лицо допустило нарушение таможенных правил, следуя по "красному коридору", под которым подразумевается прохождение таможенного контроля с обязательным заполнением письменной таможенной декларации и предоставлением подтверждающих документов, то ответственность будет наступать по ст. 472 ТК Украины и будет предусматривать штраф в размере 100% стоимости товара с его конфискацией.

Кроме того, если валюта перемещается с сокрытием или вне таможенного контроля, то есть с использованием специально изготовленных хранилищ (тайников) и других средств или способов, затрудняющих выявление таких товаров, то ответственность будет наступать по ст. 483 ТК Украины и будет предусматривать штраф в размере 100% стоимости товара с его конфискацией, а также товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для его перемещения.

В то же время следует отметить, что уплата штрафа сама по себе не является основанием для перемещения через таможенную границу Украины валютных ценностей без соответствующих подтверждающих документов.

Как изменится ответственность, если президент Украины подпишет Закон о внесении изменений в Таможенный кодекс (законопроект № 6051)?

21 июля 2021 года Конституционный Суд Украины принял решение о неконституционности применения конфискации как наказание за нарушение правил перемещения валюты через "зеленый коридор", следовательно, предписания санкции ст. 471 ТК Украины о возможности наложить взыскание в виде конфискации должны были утратить силу через 6 месяцев после принятия решения, то есть в конце января 2022 года.

С учетом этого во избежание неурегулированности вопроса административной ответственности граждан за нарушение порядка декларирования товаров, перемещаемых ими через таможенную границу Украины, с конца января 2022 года, то есть с даты, когда предписания ст. 471 ТК Украины о возможности наложения взыскания путем конфискации валюты утратят силу, 14 сентября 2021 года в ВР Украины был зарегистрирован законопроект № 6051, которым предлагалось изменить ст. 471 ТК Украины.

В частности, предлагается выложить в редакции, согласно которой недекларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, в сумме, превышающей разрешенную законодательством Украины для их перемещения без письменного декларирования, влечет наложение штрафа в размере 20% превышающей суммы, разрешенной законодательством Украины для перемещения валютных ценностей без письменного декларирования согласно официальному курсу Национального банка Украины на день совершения нарушения таможенных правил.

16 февраля 2022 года ВР Украины приняла Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил" (законопроект №6051). По состоянию на дату подготовки этого материала указанный выше закон направлен на подпись президенту Украины.

Внесение денег на карту перед пересечением границы как способ упростить прохождение таможенного оформления

Если гражданин Украины желает вывезти валюту в сумме, равной или превышающей 10 тысяч евро, но не имеет возможности предоставить подтверждающие документы, он может перед пересечением границы внести деньги на карту.

При этом, если сумма равна или больше, чем 400 тысяч гривен, тогда лицо должно предоставить банковскому учреждению документы в подтверждение источника происхождения средств, поскольку такая финансовая операция подпадает под финансовый мониторинг.

Следует отметить, что 8 апреля 2022 года Правлением Национального банка Украины принято постановление № 69, которым определен порядок действий банков на протяжении действия военного положения в Украине в случае зачисления наличных на счета физических лиц на сумму, превышающую 400 тысяч гривен, и непредоставления документов об источнике их происхождения по запросу банка.

Так, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источника происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены. В таком случае со средствами на счете можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Кроме этого, следует учесть, что получение валюты за границей происходит через банкоматы или отделения иностранных банков, а затем с комиссией и с ограничениями по сумме снятия наличных.