Албания намерена открыть посольство в Киеве

Албания намерена открыть посольство в Украине. Об этом сообщила в своем Twitter министр Албании по делам Европы и иностранным делам Ольта Джачка по случаю годовщины установления дипломатических отношений с Украиной.

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"Албания и Украина принадлежат к семье свободных и демократических наций и обе имеют будущее в евроатлантической семье. По случаю 30-летия я счастлива сообщить, что Албания повысит свое дипломатическое присутствие в Киеве путем открытия посольства в Украине", - написала она.

По словам Джачки, она рассчитывает на тесное сотрудничество с "ее другом и коллегой" Дмитрием Кулебой, чтобы в дальнейшем еще больше продвигать и укреплять сотрудничество двух стран.

"Сегодня мы гордимся тем, что поддерживаем Украину как настоящие друзья на правильной стороне истории. Героическое сопротивление Украины — это борьба за свободу и неприятие возврата к тирании, из которой мы обе вышли так давно. Вот почему Албания будет поддерживать Украину и ее народ в меру своих возможностей, пока она не одолеет Россию", - подчеркнула она.

Отметим, что Украина имеет свое посольство в Тиране, открытое в 2020 году. Причем улицу, на которой оно расположено, в марте 2022 года переименовали в улицу Свободной Украины. На ней же расположены посольства Сербии и Косово, а до сентября располагалось и посольство России, решившее в связи с переименованием улицы переехать на окраину.

В Украине же Албания доныне была представлена лишь почетным консульством в Харькове. Посольством же, отвечающим за связи с Украиной, является ее посольство в Польше.

Напомним, что Албания с 2014 года является кандидатом в члены Европейского союза, а в июле 2022 года, после получения статуса кандидата Украиной, начала переговоры о вступлении. Членом же НАТО Албания является еще с апреля 2009 года.

Отметим также, что Албания, как и Украина, ныне враждебно относится к Ирану, причем приютила на своей территории оппозиционную леворадикальную военизированную "Организацию моджахедов иранского народа", для которой был построен целый городок. Более того, Албания, в отличие от Украины, в сентябре разорвала с Ираном дипломатические отношения, мотивировав решение кибератакой с его стороны.