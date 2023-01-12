Албанія має намір відкрити посольство у Києві

Албанія має намір відкрити посольство в Україні. Про це повідомила у своєму Twitter міністр Албанії у справах Європи та закордонних справах Ольта Джачка з нагоди річниці встановлення дипломатичних відносин з Україною.

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"Албанія та Україна належать до сім'ї вільних та демократичних націй і обидві мають майбутнє в євроатлантичній сім'ї. З нагоди 30-річчя я щаслива повідомити, що Албанія підвищить свою дипломатичну присутність у Києві шляхом відкриття посольства в Україні", - написала вона.

За словами Джачки, вона розраховує на тісну співпрацю з "її другом і колегою" Дмитром Кулебою, щоб надалі ще більше просувати та зміцнювати співпрацю двох країн.

"Сьогодні ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну як справжніх друзів на правильній стороні історії. Героїчний опір України — це боротьба за свободу та неприйняття повернення до тиранії, з якої ми обидві вийшли так давно. Ось чому Албанія підтримуватиме Україну та її народ у міру своїх можливостей, поки вона не здолає Росію", - наголосила вона.

Зазначимо, що Україна має своє посольство у Тирані, відкрите у 2020 році. Причому вулицю, на якій воно розташоване, у березні 2022 року перейменували на вулицю Вільної України. На ній же розташовані посольства Сербії та Косова, а до вересня розташовувалося і посольство Росії, яке вирішило у зв'язку з перейменуванням вулиці переїхати на околицю.

В Україні ж Албанія дотепер була представлена лише почесним консульством у Харкові. Посольством же, яке відповідає за зв'язки з Україною, є її посольство в Польщі.

Нагадаємо, що Албанія з 2014 року є кандидатом у члени Європейського союзу, а у липні 2022 року, після набуття статусу кандидата Україною, розпочала переговори про вступ. Членом НАТО Албанія є ще з квітня 2009 року.

Зазначимо також, що Албанія, як і Україна, нині вороже ставиться до Ірану, причому дала притулок на своїй території опозиційній ліворадикальній воєнізованій "Організації моджахедів іранського народу", для якої було збудовано ціле містечко. Більш того, Албанія на відміну від України у вересні розірвала з Іраном дипломатичні відносини, мотивувавши рішення кібератакою з його боку.