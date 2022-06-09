Армия РФ ищет слабые места в обороне Северодонецка и наступает на Славянск, – Генштаб

Армия страны-агрессора России безуспешно пытается найти слабые места в обороне Северодонецка и провалила штурм в его пригороде – Тошковке.

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Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Обстановка существенно не изменилась.

В рамках проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Беларуси отрабатываются задачи борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

В Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы и обстреливать из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг оборудует позиции, минирует подступы, бьет из артиллерии для сковывания украинских сил и обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.

На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Бравенково. Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулько.

Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Довгенького, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в районе Краматорска.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.

На Северодонецком направлении враг открывал огонь по подразделениям украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволья, Горского, Устиновки и Катериновки. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские военные нанесли потери россиянам, враг отошел. Армия РФ безуспешно продолжает поиски слабых мест в обороне Северодонецка.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

Противник ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевки и Камышевахи.

В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел, производил обстрелы из артиллерии и минометов по линии столкновения.

На Южнобужском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое.

Чтобы улучшить свое тактическое положение, оккупанты готовятся форсировать водные препятствия, проводят воздушную разведку БпЛА и планируют усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно враг развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У".

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ уже подошли на расстояние 20 км от Херсона. Так что никакого референдума оккупанты там не проведут