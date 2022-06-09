Армія РФ шукає слабкі місця в обороні Сєверодонецька і наступає на Слов'янськ, – Генштаб

Армія країни-агресора Росії безуспішно намагається знайти слабкі місця в обороні Сєверодонецька та провалила штурм у його передмісті – Тошківці.

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Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Ситуація суттєво не змінилася.

В рамках перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил Білорусі відпрацьовуються завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного супротивника.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог обладнує позиції, мінує підступи, а для сковування ЗСУ обстрілює їхні позиції з артилерії. Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди.

На Слов'янському напрямі зусилля супротивника зосереджені на підготовці до продовження наступу у напрямі населених пунктів Слов'янськ та Бравенкове. Ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дубровно, Камишеваха та Курулька.

Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії продовжуються.

На Донецькому напрямку ворог, крім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі Краматорська.

На Лиманському напрямі активних дій супротивник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог відкривав вогонь по підрозділах українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Горського, Устинівки та Катеринівки. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські військові завдали втрат росіянам, ворог відійшов. Армія РФ безуспішно продовжує пошуки слабких місць у обороні Сєвєродонецька.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії поблизу Камишевахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір'я та Майорського. Наніс ракетно-авіаційні удари по районах населених пунктів Верхньокам'янка, Золоте, Берестове, Слов'янськ та Нью-Йорк.

Противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївки та Камишевахи.

У попередніх боях на вказаному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділу першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, робив обстріли з артилерії та мінометів по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів у районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомировка та Таврійське.

Щоб покращити своє тактичне становище, окупанти готуються форсувати водні перешкоди, проводять повітряну розвідку БПЛА та планують посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково ворог розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У".

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже підійшли на відстань 20 км від Херсона. Тож ніякого референдуму окупанти там не проведуть