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Армия РФ может организовать повторное наступление на Киев – Грузевич
Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Алексей Грузевич заявил, что в настоящее время военные увеличивают круг обороны Киева и области, так как ожидается, что оккупанты попытаются еще раз атаковать столицу и Киевскую область.
В свою очередь Вооруженные силы Украины сейчас обустраивают фортификационные сооружения вокруг Киева и области, обучают личный состав.
Грузевич подчеркнул, что военное руководство Украины знает обо всех планах врага и осуществляет ряд мер по обороне столицы и Киевской области.
"Практически все участки, которые можно использовать, мы сейчас используем для обучения личного состава использованию новейшего вооружения, которое сейчас поступает из стран-партнеров, осуществляем учения, тактику действий для того, чтобы быть готовыми к отражению возможного повторного наступления на столицу", — подытожил заместитель начальника штаба СВ ВСУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что КГГА официально призывает выехавших за границы области киевлян и жителей пригородов пока не возвращаться в столицу.
Ранее о том, что в апреле ожидаются сильные бои, сообщал и мэр Днепр Борис Филатов. Глава Днепровского горсовета назвал апрель потенциально "горячим месяцем".