Армия РФ может организовать повторное наступление на Киев – Грузевич

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Алексей Грузевич заявил, что в настоящее время военные увеличивают круг обороны Киева и области, так как ожидается, что оккупанты попытаются еще раз атаковать столицу и Киевскую область.

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"Ситуация остается напряженной. Враг отошел, он сейчас перенацеливает свои направления и в ближайшее время будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, а после этого следует ожидать повторное наступление, все-таки столицу", – сказал Грузевич.

В свою очередь Вооруженные силы Украины сейчас обустраивают фортификационные сооружения вокруг Киева и области, обучают личный состав.

Грузевич подчеркнул, что военное руководство Украины знает обо всех планах врага и осуществляет ряд мер по обороне столицы и Киевской области.

"Практически все участки, которые можно использовать, мы сейчас используем для обучения личного состава использованию новейшего вооружения, которое сейчас поступает из стран-партнеров, осуществляем учения, тактику действий для того, чтобы быть готовыми к отражению возможного повторного наступления на столицу", — подытожил заместитель начальника штаба СВ ВСУ.

Отметим, что КГГА официально призывает выехавших за границы области киевлян и жителей пригородов пока не возвращаться в столицу.

Ранее о том, что в апреле ожидаются сильные бои, сообщал и мэр Днепр Борис Филатов. Глава Днепровского горсовета назвал апрель потенциально "горячим месяцем".