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Армія РФ може організувати повторний наступ на Київ – Грузевич
Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олексій Грузевич заявив, що наразі військові збільшують коло оборони Києва та області, оскільки очікується, що окупанти спробують ще раз атакувати столицю та Київську область.
У свою чергу Збройні сили України зараз облаштовують фортифікаційні споруди навколо Києва та області, навчають особовий склад.
Грузевич наголосив, що військове керівництво України знає про всі плани ворога та здійснює низку заходів щодо оборони столиці та Київської області.
"Практично всі ділянки, які можна використовувати, ми зараз використовуємо для навчання особового складу використанню новітнього озброєння, яке зараз надходить із країн-партнерів, здійснюємо навчання, тактику дій для того, щоб бути готовими до відображення можливого повторного наступу на столицю", — підсумував заступник начальника штабу СВ ЗСУ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що КМДА офіційно закликає киян і жителів передмість, які виїхали за межі області, поки не повертатися до столиці.
Раніше про те, що у квітні очікуються сильні бої, повідомляв і мер Дніпро Борис Філатов. Голова Дніпровської міськради назвав квітень потенційно "гарячим місяцем".