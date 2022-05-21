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Армия РФ планирует форсировать Северский Донец, – Генштаб
Армия страны-агрессора РФ не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 21 мая.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Беларуси.
На Северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Слобожанском направлении главные усилия неприятеля сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник наносил авиационных ударов по населенному пункту Циркуны.
В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.
На Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует наведение переправы.
На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют опрокидывание дополнительных подразделений.
На Запорожском направлении противник производил огневое поражение украинских войск.
В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры.
На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении войск.
На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск. Отмечается дополнительное развертывание подразделений ствольной и реактивной артиллерии.
Корабли Черноморского флота врага в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
"За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты 11 атак врага, уничтожены восемь танков, три артиллерийских системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника", - сообщают в ВСУ.
Подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражены два БпЛА оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили один БпЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (вероятно вертолет).