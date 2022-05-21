Армія РФ планує форсувати річку Сіверський Донець, - Генштаб

Армія країни-агресора РФ не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Продовжуються обстріли вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та Слов'янському напрямку.

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України 21 травня.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зазначається нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по об'єктах нашої держави з території Білорусі.

На Сіверському напрямку супротивник обстріляв позиції сил оборони у районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей.

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на зайнятих рубежах. Противник завдав авіаційних ударів по населеному пункту Циркуни.

Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Слов'янському напрямі агресор намагається відновити наступальні дії. Зокрема для забезпечення форсування річки Сіверський Донець планує наведення переправи.

На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах.

На Лиманському напрямі окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ із форсуванням річки Сіверський Донець. Зокрема, у певному районі спостерігається зосередження спеціальної техніки наведення понтонно-мостової переправи. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти здійснюють перекидання додаткових підрозділів.

На Запорізькому напрямку противник здійснював вогневе ураження наших військ.

У Маріуполі противник вживає заходів щодо відновлення функціонування порту. Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій і логістичному забезпечені військ.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів підрозділів наших військ. Відзначається додаткове розгортання підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

Кораблі Чорноморського флоту ворога в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено вісім танків, три артилерійських системи, десять одиниць бойової броньованої техніки, три спеціальні броньовані автомобілі та шість одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ уражено два БпЛА оперативно-тактичного рівня, а зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА, крилату ракету та вразили одну ціль поки що невстановленого типу (імовірно, вертоліт).