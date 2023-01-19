Бельгия отправит Украине 3 тысячи тонн дорожной соли

Бельгия направит в Украину в качестве гуманитарной помощи 3 тысячи тонн соли для предотвращения обледенения дорог общего пользования в зимних условиях. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел королевства.

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Дорожная соль необходима для того, чтобы население Украины оставалось мобильным, несмотря на войну и неблагоприятные погодные условия в это время года. Общая стоимость этой партии помощи составляет 600 тысяч евро, включая транспортные расходы", - сказано в нем.

Саму соль предоставит Фламандское агентство дорог и дорожного движения, а федеральные власти обеспечат координацию логистики на европейском уровне и транспортировку груза через механизм B-FAST.

В конце ноября в Украину уже было отправлено пять грузовиков с первыми 125 тоннами соли. С начала января до начала марта каждую неделю будут отправляться по десять грузовиков. Таким образом, в Украину будет доставлено не менее 110-115 грузовиков соли.

"Так наша страна отвечает на запрос о помощи, направленный Украиной через Европейский механизм гражданской защиты (MEPC) в связи с военным вторжением России в Украину, которое нацелено на основную гражданскую инфраструктуру. Пользуясь случаем, Бельгия еще раз выражает свою полную солидарность с украинским народом, который сталкивается с суровыми реалиями войны и зимы", - говорится в сообщении.

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