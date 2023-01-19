Бельгія відправить Україні 3 тисячі тонн дорожньої солі

Бельгія направить в Україну як гуманітарну допомогу 3 тисячі тонн солі для запобігання зледенінню доріг загального користування в зимових умовах. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ королівства.

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"Дорожня сіль необхідна для того, щоб населення України залишалося мобільним, незважаючи на війну та несприятливі погодні умови цієї пори року. Загальна вартість цієї партії допомоги складає 600 тисяч євро, включно з транспортними витратами", - сказано в ньому.

Саму сіль надасть Фламандське агентство доріг та дорожнього руху, а федеральна влада забезпечить координацію логістики на європейському рівні та транспортування вантажу через механізм B-FAST.

Наприкінці листопада в Україну вже було відправлено п'ять вантажівок із першими 125 тоннами солі. З початку січня до початку березня щотижня вирушатимуть по десять вантажівок. Таким чином, в Україну буде доставлено щонайменше 110-115 вантажівок солі.

"Так наша країна відповідає на запит про допомогу, направлений Україною через Європейський механізм цивільного захисту (MEPC) у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну, яке націлене на основну громадянську інфраструктуру. Користуючись нагодою, Бельгія ще раз висловлює свою повну солідарність з українським народом, який стикається із суворими реаліями війни та зими", - йдеться у повідомленні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com