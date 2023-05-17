Боррель просит ЕС увеличить на 3,5 млрд евро фонд военной помощи Украине, - СМИ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 17 мая предложил Европейскому Союзу добавить 3,5 миллиарда евро в фонд, используемый для финансирования военной помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, Боррель попросил правительства ЕС предоставить больше денег для Европейского фонда мира (EPF), который уже выделил около 4,6 млрд евро военной помощи Украине.

Как сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, Боррель решил попросить об увеличении, поскольку фонд заканчивался, а Служба внешней политики ЕС хотела быть уверенной, что EPF имеет достаточно денег для финансирования военной помощи другим странам, а также Украине.

"Надо пополнять… Суть Европейского фонда мира носит универсальный характер. Он не был задуман Украиной. Он был задуман для любого конфликта, с которым мог бы справиться Европейский Союз", - сказал он.

Основанный в 2021 году фонд был задуман как способ для ЕС помочь развивающимся странам покупать военную технику. Но 27-членный союз быстро решил использовать это для доставки оружия в Украину после вторжения России в феврале 2022 года.

Фонд является отдельным от бюджета ЕС, который в свою очередь не имеет права финансировать военные операции. Война привела к тому, что EPF сжег средства гораздо быстрее, чем планировалось первоначально.

Напомним, Совет ЕС в пятницу, 5 мая, согласовал выделение 1 млрд евро на закупку артиллерийских снарядов и при необходимости ракет для Украины.

Фото: ua.depositphotos.com