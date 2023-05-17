Боррель просить ЄС збільшити на 3,5 млрд євро фонд військової допомоги Україні, - ЗМІ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 17 травня запропонував Європейському Союзу додати 3,5 мільярда євро до фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників агентства, Боррель попросив уряди ЄС надати більше грошей для Європейського фонду миру (EPF), який уже виділив близько 4,6 мільярда євро військової допомоги Україні.

Як повідомив високопоставлений чиновник ЄС, що Боррель вирішив попросити про збільшення, оскільки фонд закінчувався, а Служба зовнішньої політики ЄС хотіла бути впевненою, що EPF має достатньо грошей для фінансування військової допомоги іншим країнам, а також Україні.

"Треба поповнювати… Суть Європейського фонду миру має універсальний характер. Він не був задуманий Україною. Він був задуманий для будь-якого конфлікту, з яким міг би впоратися Європейський Союз", - сказав він.

Фонд заснований у 2021 році, був задуманий як спосіб для ЄС допомогти країнам, що розвиваються, купувати військову техніку. Але 27-членний союз швидко вирішив використати це для доставки зброї в Україну після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Фонд є окремим від бюджету ЄС, який своєю чергою не має права фінансувати військові операції. Війна призвела до того, що EPF спалив кошти набагато швидше, ніж планувалося спочатку.

Нагадаємо, Рада ЄС у п'ятницю, 5 травня, погодила виділення 1 млрд євро на закупівлю артилерійських снарядів і, за потреби, ракет для України.

Фото: ua.depositphotos.com