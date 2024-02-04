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Британская разведка рассказала о судьбе "вагнеровцев" в Беларуси
По всей вероятности, в Беларуси осталось менее 1000 российских наемников частной военной компании "Вагнер", которые продолжают обучать белорусских военных. Они присутствуют в стране с июня 2023, но тогда там насчитывалось около 8 тысяч наемников.
Об этом говорится в разведывательном смотре Министерства обороны Британии.
Сообщается, что президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли будет использовать наемников "Вагнера" вне их нынешних полномочий. Они принимают участие в обучении Министерства поддержки внутренней или пограничной безопасности в Беларуси.
В разведке подчеркнули, что пребывание "вагнеровцев" на территории Беларуси доставляет дополнительные хлопоты Украине и заставляет ее поддерживать войска вдоль своей северной границы в постоянной боевой готовности.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Длительное присутствие наемников Вагнера в Беларуси почти наверняка также приносит пользу военным усилиям России, заставляя Украину поддерживать оборонные позиции и личный состав вдоль своей северной границы с Беларусью для защиты от потенциальных предстоящих вторжений", - отмечают в британском ведомстве.
Отметим, что по состоянию на конец октября 2023 года значительная часть крупных подразделений ЧАО "Вагнер", вероятно, была интегрирована в командную структуру Нацгвардии России, а также возобновила активный процесс вербовки.