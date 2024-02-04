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Британська розвідка розповіла про долю "вагнерівців" у Білорусі
Цілком ймовірно, що в Білорусі залишилося менше 1000 російських найманців приватної військової компанії "Вагнер", які продовжують навчати білоруських військових. Вони присутні в країні з червня 2023 року, але тоді там налічувалося близько 8 тисяч найманців.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.
Повідомляється, що президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи буде використовувати найманців "Вагнера" за межами їх нинішніх повноважень. Вони беруть участь у навчанні Міністерства з підтримки внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі.
У розвідці підкреслили, що перебування "вагнерівців" на території Білорусі завдає додаткового клопоту Україні і змушує її підтримувати війська уздовж свого північного кордону у постійній бойовій готовності.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Тривала присутність найманців Вагнера в Білорусі майже напевно також приносить користь військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з Білоруссю для захисту від потенційних майбутніх вторгнень", - зазначають у британському відомстві.
Зауважимо, станом на кінець жовтня 2023 року значна частина великих підрозділів ПВК “Вагнер”, ймовірно, була інтегрована в командну структуру Нацгвардії Росії, а також відновила активний процес вербування.