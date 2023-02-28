Депутатку Безуглую обвинили в обмане коллег. Ее хотят выгнать из комитета по нацбезопасности

Нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский предлагает Верховной Раде отозвать коллегу по фракции Марьяну Безуглую из состава парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

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Об этом говорится в проекте постановления №9068, зарегистрированном в Раде 28 февраля.

Как отмечается в пояснительной записке, на заседании комитета 16 февраля во время рассмотрения во втором чтении законопроекта №4210 (об усилении демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины) Безуглая предоставила "заведомо недостоверную информацию" о предварительном согласовании текста документа с Главным управлением разведки Минобороны. При этом никаких документов в подтверждение этого не предоставила.

В то же время, начальник ГУР Кирилл Буданов в письме на имя председателя комитета Александра Завитневича сообщил, что управление не поддерживает этот законопроект.

Автор проекта постановления отмечает, что таким образом Безуглая сознательно ввела в заблуждение нардепов, что имеет признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 351 Уголовного Кодекса Украины (препятствование деятельности народного депутата Украины).

Кроме того, отмечается, что предоставление нардепам - членам Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заведомо недостоверной информации с целью побуждения их к принятию или не принятию решений по вопросам, рассматриваемым Комитетом, представляет непосредственную угрозу национальной безопасности Украины, особенно в условиях военного положения.

"Такие действия народного депутата Украины свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ею как заместителем председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, своих обязанностей, а ее дальнейшая работа в Комитете создает угрозы национальной безопасности Украины в условиях военного положения", – говорится в пояснительной записке .