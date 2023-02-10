"Ликвидация синдрома недержания информации": в Раде хотят запретить нардепам "сливать" информацию о решениях парламента

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9005, которым предлагается запретить народным депутатам распространять информацию о пленарном заседании ВРУ во время действия военного положения. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

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"Сделали законопроект для лечения синдрома острого недержания информации у нардепов", - прокомментировала документ одна из его авторов Марианна Безугла.

В пояснительной записке говорится, что документом предлагают ввести запрет на обнародование информации любым способом о времени, месте, ходе и результатах проведения пленарного заседания ранее чем через час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.

За нарушение закона предлагаются применять ограничительные меры (наказание) к нарушителям.

"Лицо, нарушившее требования по запрету распространения информации о пленарном заседании, обязано покинуть пленарное заседание по предложению председательствующего или по предложению народного депутата, поддержанного не менее одной трети голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, Верховная Рада без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях сроком до пяти дней таких заседаний.

"За эти дни такому народному депутату не выплачивается заработная плата и не производятся выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий в соответствии с законом", — отметили авторы законопроекта.

Напомним, что тем временем в Верховной Раде уменьшается количество народных депутатов. Так, ВР досрочно прекратила полномочия народного депутата Игоря Абрамовича, избранного от запрещенной политической партии ОПЗЖ.

Ранее народные депутаты, также избранные в Верховную Раду от запрещенной ОПЗЖ, Олег Волошин, Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, написали заявления на сложение мандатов еще 29 января.