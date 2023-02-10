"Ліквідація синдрому нетримання інформації": в Раді хочуть заборонити нардепам завчасно оприлюднювати рішення парламенту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9005, яким пропонується заборонити народним депутатам поширювати інформації про пленарне засідання ВРУ під час дії воєнного стану. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

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"Зробили законопроєкт для лікування синдрому гострого нетримання інформації у нардепі", — прокоментувала документ одна із його авторів Мар'яна Безугла.

В пояснювальній записці йдеться, що документом пропонують запровадити заборону на оприлюднення інформації в будь-який спосіб про час, місце, перебіг і результати проведення пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього пленарного засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.

За порушення закону пропонуються застосовувати обмежувальні заходити (покарання) до порушників.

"Особи, які порушили вимоги щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання, зобов’язані покинути пленарне засідання за пропозицією головуючого або за пропозицією народного депутата, підтриманою не менш ніж однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради", — йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, Верховна Рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях на строк до п’яти днів таких засідань.

"За ці дні такому народному депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону", — зауважили автори законопроєкту.

Нагадаємо, що тим часом у Верховній Раді зменшується кількість народних депутатів. Так, ВР достроково припинила повноваження народного депутата Ігоря Абрамовича, обраного від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Раніше народні депутати, які також були обрані до Верховної Ради від забороненої ОПЗЖ, Олег Волошин, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод , написализаяви на складання мандатів ще 29 січня.