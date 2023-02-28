Депутатку Безуглу звинуватили в обмані колег. Її хочуть вигнати з комітету з нацбезпеки

Нардеп від "Слуги народу", представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пропонує Верховній Раді відкликати колегу по фракції Мар'яну Безуглу зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Про це йдеться у проєкті постанови №9068, зареєстрованій у Раді 28 лютого.

Як зазначається у пояснювальній записці, на засіданні комітету 16 лютого під час розгляду в другому читанні законопроєкту №4210 (щодо посилення демократичного цивільного контролю над Збройними силами України) Безугла надала "завідомо недостовірну інформацію" про попереднє узгодження тексту документа з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. При цьому жодних документів на підтвердження цього не надала.

Водночас начальник ГУР Кирило Буданов у листі на ім'я голови комітету Олександра Завітневича повідомив, що управління не підтримує цього законопроєкту.

Автор проекту постанови наголошує, що таким чином Безугла свідомо ввела в оману нардепів, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу України (перешкоджання діяльності народного депутата України).

Крім того, зазначається, що надання нардепам - членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірної інформації з метою спонукання їх до ухвалення чи не ухвалення рішень з питань, що розглядаються Комітетом, становить безпосередню загрозу національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану.

"Такі дії народного депутата України свідчать про неналежне виконання нею, як заступником голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, своїх обов’язків, а її подальша робота в Комітеті створює загрози національній безпеці України в умовах воєнного стану", – йдеться у пояснювальній записці.