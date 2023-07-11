"Дерусификация Grupa Azoty". Польша конфисковала часть активов российского миллиардера Кантора

Правительство Польши ищет нового владельца 20% акций крупнейшего в стране производителя удобрений Grupa Azoty, ранее принадлежавших российскому олигарху Вячеславу Кантору. Эти активы были конфискованы в рамках "дерусификации".

Об этом сообщает местное издание money.pl.

На время, пока не найдут нового владельца, назначили временного управляющего имуществом российского олигарха. Это предполагает следующие шаги:

определение рыночной стоимости приобретенных портфелей;

определение субъектов хозяйствования, которые получат акции;

вынесение административного решения о поглощении;

выплату компенсации на конкретный банковский счет;

перерегистрация ценных бумаг на покупателя/покупателей.

Решение было принято после консультаций с Центральным антикоррупционным бюро и министром государственных активов Яцеком Сасиным. Временным управляющим будет адвокат Радослав Квасницкий.

"Несмотря на то, что акции Kantor заморожены, поэтому о реализации права голоса на собрании акционеров и выплате дивидендов речь не идет, мы не хотим, чтобы этот россиянин был каким-то образом связан с польской стратегической компанией – лидером отечественного рынка удобрений. Надо также вспомнить действия Кантора в прошлом, когда в 2012 году он попытался враждебно поглотить Grupa Azoty. Мы также защищаем себя от таких действий", - подчеркнул министр развития и технологий Вальдемар Буда.

В 2018 году Кантор попал в список "людей, приближенных к Кремлю", который подготовило Министерство финансов США. В марте 2022 года он попал под санкции ЕС против России. Тогда в компании подчеркнули, что наложение санкций на миноритарного акционера не влечет санкций для Grupa Azoty.

По данным Forbes, состояние Кантора составляет примерно $5,3 млрд.