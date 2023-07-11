"Дерусифікація Grupa Azoty". Польща конфіскувала частину активів російського мільярдера Кантора

Уряд Польщі шукає нового власника 20% акцій найбільшого в країні виробника добрив Grupa Azoty, які раніше належали російському олігархові В’ячеславу Кантору. Ці активи конфіскували в рамках "дерусифікації".

Про це повідомляє місцеве видання money.pl.

На час, доки не знайдуть нового власника, призначили тимчасового керуючого майном російського олігарха. Це передбачає наступні кроки:

визначення ринкової вартості придбаних портфелів;

визначення суб’єктів господарювання, які отримають акції;

винесення адміністративного рішення про поглинання;

виплату компенсації на конкретний банківський рахунок;

перереєстрація цінних паперів на покупця/покупців.

Рішення ухвалили після консультацій із Центральним антикорупційним бюро та міністром державних активів Яцеком Сасіним. Тимчасовим управляючим буде адвокат Радослав Квасніцький.

"Незважаючи на те, що акції Kantor заморожені, тому про реалізацію права голосу на зборах акціонерів і виплату дивідендів мова не йде, ми не хочемо, щоб цей росіянин був якимось чином пов’язаний із польською стратегічною компанією – лідером вітчизняного ринку добрив. Треба також згадати дії Кантора в минулому, коли у 2012 році він спробував вороже поглинути Grupa Azoty. Ми також захищаємо себе від таких дій", — наголосив міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда.

У 2018 році Кантор потрапив до списку "людей, наближених до Кремля" який підготувало Міністерство фінансів США. У березні 2022 року він потрапив під санкції ЄС проти Росії. Тоді у компанії підкреслили, що накладення санкцій на міноритарного акціонера не тягне за собою санкцій для Grupa Azoty.

За даними Forbes, статки Кантора становлять приблизно $5,3 млрд.