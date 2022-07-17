Два села в Луганской области остаются под контролем Украины, - ОВА

В Луганской области есть населенные пункты, откуда россиян ВСУ уже выбивали по несколько раз – оккупанты не останавливаются и несут потери.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

За вчера врагом нанесены два авиаудара, по населенным пунктам попали четыре ракеты.

Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четыре раза территория была обстреляна минометами.

Два села в Луганской области остаются подконтрольными правительству Украины.

"Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут", - отметил Гайдай. .

По его словам, одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но ВСУ каждый раз отбрасывали врага на предыдущие позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери.

В частности, 16 июля россияне пытались продвинуться по направлению к Верхнекаменке, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава.

Также россияне пытались атаковать оборонные позиции ВСУ вблизи Белогоровки, артиллерийскими обстрелами оккупанты продолжают уничтожать дома граждан.

"Им безразлично, будет ли жизнь в этих населенных пунктах. Их пропагандистское телевидение почти не снимает сюжетов с уничтоженных сел, к примеру, Попаснянской и Горной общин. Потому что кичиться там нечем. Россияне превратили их в пепел", - подчеркнул Гайдай.

Отметим, ранее Гайдай сообщил, что после того, как ВСУ получили американские ракетные системы HIMARS и благодаря им стали уничтожать составы российских военных, оккупанты сменили тактику и прекратили хранить там боеприпасы, а сразу везут машинами на передовую.