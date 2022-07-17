Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України, - ОВА

У Луганській області є населені пункти, звідки росіян ЗСУ вже вибивали по декілька разів – окупанти не зупиняються і несуть втрати.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За учора ворогом завдані два авіаудари, по населених пунктах поцілено чотирма ракетами.

Крім того, зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.

Два села на Луганщині залишаються підконтрольними Уряду України.

"Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть", - зазначив Гайдай.

За його словами, одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але ВСУ щоразу відкидували ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат.

Зокрема, 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу.

Також росіяни намагалися атакувати оборонні позиції ЗСУ поблизу Білогорівки, артилерійськими обстрілами окупанти продовжують знищувати домівки громадян.

"Їм байдуже, чи буде життя в цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів із знищених сіл, до прикладу, Попаснянської та Гірської громад. Бо хизуватися там нічим. Росіяни перетворили їх на попіл", - підкреслив Гайдай.

Зазначимо, раніше Гайдай повідомив, що після того, як ЗСУ отримали американські ракетні системами HIMARS та завдяки їм стали знищувати склади російських військових, окупанти змінили тактику та припинили зберігати там боєприпаси, а одразу везуть машинами на передову.