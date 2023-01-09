Единственный российский авианосец находится в аварийном состоянии, - разведка

Военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единого российского авианосца.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Единственный российский авианосец – тяжелый авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии. В настоящее время судно находится на 35 судоремонтном заводе (Мурманск)", - отмечают в ГУР МО.

Чтобы продолжить ремонтные работы, недавно было принято решение о переводе корабля из сухого дока в один из причалов судоремонтного завода. Впрочем, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться своим ходом.

Следовательно, была предпринята попытка перемещения с помощью нескольких буксиров. Однако это также оказалось невозможным из-за критического состояния корпуса корабля. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" в принципе не позволяет спускать его на воду, ведь судно с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет.

При обследовании водолазными командами корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри.

"Должностные лица 35 судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел. Пока невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля", - сообщили в разведке.

Командование флота выдвинуло штрафные санкции на полтора миллиарда рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. В свою очередь менеджментом предприятия обнародовано письмо, в котором указано, что завод не виновен в доведении корабля до плачевного состояния.

"С высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, которое осуществляло надзор за ходом работ. По имеющимся данным на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" и возвращения его на службу", - отмечают в ГУР МО.

Ранее в ГУР МО сообщалось, что страна-агрессор РФ перебрасывает на север Крыма новые военные подразделения. Также захватчики продолжают строить оборонительные постройки как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной части Херсона.