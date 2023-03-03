Экс-главу "Борисполя" осудили по абсурдным обвинениям, придумав историю о "коррупции" - СМИ

Анализ 10 000 страниц дела бывшего и.о. генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне показал, что в нем нет ни одного аргумента причастности подсудимого к коррупции. Хотя осудили его именно за это.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил партнер юридической компании "Миллер", адвокат Алексей Носов, который провел исследование, передает Obozrevatel.

Дыхне в 2016 году, когда он управлял аэропортом, подписал договоры, по которым площади аэропорта передавались потенциальным арендаторам на время, пока Фонд госимущества проводил конкурс. ФГИ не спешил с проведением аукционов и конкурсов по договорам, что привело к привлечению к ответственности именно Дыхне, а не ФГИ. Адвокат объясняет, что если бы экс-глава "Борисполя" ожидал действий Фонда госимущества, то два года пассажиры аэропорта не получали бы услуги в неработающих заведениях, а сам аэропорт должен платить покрытие эксплуатационных расходов на не арендованных площадях вместо того, чтобы получать поступления от арендных платежей.

В общей сложности таких договоров было подписано около 150, только часть из них - по решению Дыхне. Такая идея не принадлежит ему, аналогичные договоры подписывались всеми директорами "Борисполя", начиная с 2011 года.

Когда именно Дыхне управлял аэропортом, напоминает адвокат, аэропорт "Борисполь" вдвое нарастил пассажиропоток и вышел из финансового ущерба в плюс: в 2016 году прибыль составила 1,7 млрд грн. В то же время его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что нанесло свыше 15,7 млн грн ущерба, то есть в совершении преступления по ч. 2 ст. 364 УК.

Показатели работы ГП МА "Борисполь" во времена руководства Дыхне. Инфографика: Miller Показатели работы ГП МА "Борисполь" во времена руководства Дыхне. Инфографика: Miller Показатели работы ГП МА "Борисполь" во времена руководства Дыхне. Инфографика: Miller

Дело экс-головы "Борисполя": есть ли основания для апелляции

Адвокат Носов, анализируя дело, пришел к выводу, что в получении неправомерной выгоды самого Дыхне не обвиняют. Более того, в решении суда определено, что какого-либо его личного интереса в этом деле нет.

"Сегодня на речи в суде Евгений Дыхне, исповедующий бизнес-подходы в управлении госпредприятиями, подчеркнул, что действовал исключительно в интересах аэропорта "Борисполь". Мы уважаем решение суда, но будем подавать апелляцию. Мы доказали отсутствие причинно-следственных связей между действиями Евгения Дыхне и продолжительностью конкурсов, подтвердили факты получения предприятием доходов от заключения договоров, увеличения пассажиропотока и улучшения инфраструктуры в период работы Евгения Дыхне, но это уже должно обратить внимание законодателей на то, как архаичность законодательства о государственных предприятиях вредит государству. — на то, как громкие обвинения могут ломать репутацию и карьеру. Я рад, что это дело вызвало резонанс и многие сейчас публично выражают нам поддержку", — комментирует Алексей Носов.

Напомним, 1 марта ВАКС объявил приговор, признав виновным "в злоупотреблении служебным положением" Евгения Дыхне. В качестве наказания ему назначили 5 лет лишения свободы.