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Экс-главу "Борисполя" осудили по абсурдным обвинениям, придумав историю о "коррупции" - СМИ
Анализ 10 000 страниц дела бывшего и.о. генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне показал, что в нем нет ни одного аргумента причастности подсудимого к коррупции. Хотя осудили его именно за это.
Об этом сообщил партнер юридической компании "Миллер", адвокат Алексей Носов, который провел исследование, передает Obozrevatel.
Дыхне в 2016 году, когда он управлял аэропортом, подписал договоры, по которым площади аэропорта передавались потенциальным арендаторам на время, пока Фонд госимущества проводил конкурс. ФГИ не спешил с проведением аукционов и конкурсов по договорам, что привело к привлечению к ответственности именно Дыхне, а не ФГИ. Адвокат объясняет, что если бы экс-глава "Борисполя" ожидал действий Фонда госимущества, то два года пассажиры аэропорта не получали бы услуги в неработающих заведениях, а сам аэропорт должен платить покрытие эксплуатационных расходов на не арендованных площадях вместо того, чтобы получать поступления от арендных платежей.
В общей сложности таких договоров было подписано около 150, только часть из них - по решению Дыхне. Такая идея не принадлежит ему, аналогичные договоры подписывались всеми директорами "Борисполя", начиная с 2011 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Когда именно Дыхне управлял аэропортом, напоминает адвокат, аэропорт "Борисполь" вдвое нарастил пассажиропоток и вышел из финансового ущерба в плюс: в 2016 году прибыль составила 1,7 млрд грн. В то же время его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что нанесло свыше 15,7 млн грн ущерба, то есть в совершении преступления по ч. 2 ст. 364 УК.
Дело экс-головы "Борисполя": есть ли основания для апелляции
Адвокат Носов, анализируя дело, пришел к выводу, что в получении неправомерной выгоды самого Дыхне не обвиняют. Более того, в решении суда определено, что какого-либо его личного интереса в этом деле нет.
"Сегодня на речи в суде Евгений Дыхне, исповедующий бизнес-подходы в управлении госпредприятиями, подчеркнул, что действовал исключительно в интересах аэропорта "Борисполь". Мы уважаем решение суда, но будем подавать апелляцию. Мы доказали отсутствие причинно-следственных связей между действиями Евгения Дыхне и продолжительностью конкурсов, подтвердили факты получения предприятием доходов от заключения договоров, увеличения пассажиропотока и улучшения инфраструктуры в период работы Евгения Дыхне, но это уже должно обратить внимание законодателей на то, как архаичность законодательства о государственных предприятиях вредит государству. — на то, как громкие обвинения могут ломать репутацию и карьеру. Я рад, что это дело вызвало резонанс и многие сейчас публично выражают нам поддержку", — комментирует Алексей Носов.
Напомним, 1 марта ВАКС объявил приговор, признав виновным "в злоупотреблении служебным положением" Евгения Дыхне. В качестве наказания ему назначили 5 лет лишения свободы.