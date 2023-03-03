Ексголову "Борисполя" засудили за абсурдними звинуваченнями, вигадавши історію про "корупцію" — ЗМІ

Аналіз 10 000 сторінок справи колишнього в.о. генерального директора аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне показав, що в ній немає жодного аргументу причетності підсудного до корупції. Хоча засудили його саме за це.

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Про це повідомив партнер юридичної компанії "Міллер", адвокат Олексій Носов, який і провів дослідження, передає Obozrevatel.

Дихне у 2016 році, коли він керував аеропортом, підписав договори за якими площі летовища передавалися потенційним орендарям на час, поки Фонд держмайна проводив конкурс. ФДМУ не поспішав з проведенням аукціонів і конкурсів за договорами, що призвело до притягнення до відповідальності саме Дихне, а не ФДМУ. Адвокат пояснює, що якби ексголова "Борисполя" чекав би дій Фонду держмайна, то два роки пасажири аеропорту не отримували б послуги в непрацюючих закладах, а сам аеропорт мав би сплачувати покриття експлуатаційних витрат на не орендованих площах замість того, щоб отримувати надходження від орендних платежів.

Загалом таких договорів було підписано біля 150, лише частина з них за рішенням Дихне. Така ідея не належить йому, аналогічні договори підписували усі директори "Борисполя", починаючи з 2011 року.

Коли саме Дихне керував аеропортом, нагадує адвокат, аеропорт "Бориспіль" вдвічі наростив пасажиропотік та вийшов із фінансових збитків у плюс: у 2016 році прибуток склав 1,7 млрд грн. Водночас його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків, тобто у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Показники роботи ДП МА "Бориспіль". Інфографіка: Miller Показники роботи ДП МА "Бориспіль". Інфографіка: Miller Показники роботи ДП МА "Бориспіль". Інфографіка: Miller

Справа ексголови "Борисполя": чи є підстави для апеляції

Адвокат Носов, аналізуючи справу, дійшов до висновку, що в отриманні неправомірної вигоди самого Дихне не звинувачують. Більше того, в рішенні суду визначено, що будь-якого його особистого інтересу у цій справі немає.

"Сьогодні на промові в суді Євгеній Дихне, який сповідує бізнес-підходи в управлінні держпідприємствами, підкреслив, що діяв виключно в інтересах аеропорту "Бориспіль". Ми поважаємо рішення суду, але будемо подавати апеляцію. Ми довели відсутність причинно-наслідкових зв’язків між діями Євгенія Дихне і тривалістю конкурсів, підтвердили факти отримання підприємством прибутків від укладення договорів, збільшення пасажиропотоку та покращення інфраструктури в період роботи Євгенія Дихне. Але ця справа вже зараз має звернути увагу законодавців на те, як архаїчність законодавства про державні підприємства шкодить державі. А ще — на те, як гучні обвинувачення можуть ламати репутацію та кар’єру. Я радий, що ця справа викликала резонанс і багато людей зараз публічно висловлюють нам підтримку", — коментує Олексій Носов.

Нагадаємо, 1 березня ВАКС оголосив вирок, визнавши винним "у зловживанні службовим становищем" Євгена Дихне. У якості покарання йому призначили 5 років позбавлення волі.