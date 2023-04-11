"Это важно". Украина ожидает, что Индия пригласит Зеленского на саммит G20 в сентябре - МИД

Украина ожидает, что Индия, председательствующая в этом году в G20, пригласит украинских официальных лиц принять участие в саммите.

Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, которая находится с визитом в Индии, передает "Интерфакс-Украина".

"Видение президента Зеленского четко изложено в "Формуле мира", и это то, как мы думаем, Индия должна тоже обдумать, проанализировать и разделить. Особенно в контексте мероприятий G20 мы ожидаем, что Индия пригласит украинских должностных лиц принять в них участие. Например, на парламентском уровне или на министерском уровне, или на наивысшем уровне… Я думаю это важно – пригласить Зеленского на G20 в сентябре", - отметила она.

По ее словам, по мнению Украины, Индия должна играть большую роль на глобальном уровне и "большую роль в украинском вопросе".

"Думаем, что первым шагом в этом является усиление политического диалога на самом высоком уровне. И этот мой визит – первый шаг в указанном направлении. И Мой президент запрашивает телефонный разговор с премьер-министром Индии. Мы очень надеемся увидеть его в Киеве однажды", - сказала Джапарова и добавила, что нужны любые возможные визиты и контакты, которые "повлияют на большее расширение политического диалога".

Отметим, Джапарова стала первым официальным лицом из Киева, посетившим Индию после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент страны-агрессора РФ может посетить саммит G20, который пройдет в сентябре в Индии.