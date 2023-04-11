"Це важливо". Україна очікує, що Індія запросить Зеленського на саміт G20 у вересні - МЗС

Україна очікує, що Індія, яка цьогоріч головує в G20, запросить українських офіційних осіб узяти участь у саміті.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, яка знаходиться з візитом у Індії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Бачення президента Володимира Зеленського чітко викладено у формулі миру, і це те, як ми думаємо, Індія має теж обдумати, проаналізувати і розділити. Особливо в контексті заходів G20 ми очікуємо, що Індія запросить українських посадовців узяти в них участь. Наприклад на парламентському рівні або на міністерському рівні, або на найвищому рівні… Я думаю це важливо - запросити Зеленського на G20 у вересні", - зазначила вона.

За її словами, на думку України, Індія має відігравати велику роль на глобальному рівні та "велику роль в українському питанні".

"Думаємо, що першим кроком у цьому є посилення політичного діалогу на найвищому рівні. І цей мій візит - перший крок у зазначеному напрямі. І мій президент запитує телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії. Ми дуже сподіваємося побачити його в Києві одного разу", - сказала Джапарова і додала, що потрібні будь-які можливі візити та контакти, які "вплинуть на більше розширення політичного діалогу".

Зазначимо, Джапарова стала першою офіційною особою з Києва, яка відвідала Індію після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що президент країни-агресора РФ може відвідати саміт G20, який пройде у вересні в Індії.