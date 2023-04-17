Федоров приступил к исполнению обязанностей директора Бюро экономической безопасности

17 апреля первый заместитель директора БЭБ приступил к исполнению полномочий директора бюро.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Согласно распоряжению Кабинета Министров от 11 апреля 2023 г. № 307-р Вадим Мельник был уволен с должности директора БЭБ по собственному желанию.

Мельник родился в 1981 году в Славянске Донецкой области, окончил Славянский государственный педагогический университет (учет и аудит), а также частное высшее учебное заведение «Киевский международный университет» (юрист).

С 2007 по 2022 год занимал оперативные и руководящие должности в Службе безопасности Украины, с 2021 по 2022 год заместитель начальника отдела Киевской таможни, и.о. начальника отдела Киевской таможни. С 2022 по 2023 год начальник УСБУ в Сумской области, с 2023 года первый заместитель директора Бюро экономической безопасности.