Кабмин уволил директора БЭБ Вадима Мельника

Кабинет Министра уволил Вадима Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Уволено: Мельник Вадим Иванович с должности Директора Бюро экономической безопасности Украины", - написал Мельничук.

По информации народных депутатов, глава БЭБ написал заявление на увольнение по собственному желанию.

"Директор Бюро экономической безопасности написал заявление на увольнение по состоянию здоровья", - сообщила член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк .

"Еще утром Мельник не знал, что будет иметь желание уволиться. Даже два часа назад БЭБ публиковал новость, как он с бизнес-ассоциацией встретился. Когда назначили ему первого заместителя (из СБУ) было очевидно, что скоро Вадима Ивановича попросят на выход. Вот этот момент настал", - написал заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк .

Напомним, утром глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал изменения в руководстве и работе Бюро экономической безопасности. Ведь сейчас у власти есть вопросы к руководителю БЭБ по поводу неэффективности.

По словам Гетманцева, для этого будут внесены изменения в законодательство, проведена переаттестация и будет назначено новое руководство с участием международников.

По прогнозам народного депутата, Бюро рассчитывают полностью перезагрузить до конца 2023 года. Изменения в работе БЭБ являются одним из условий программы расширенного финансирования МВФ.

Украинский Совет Бизнеса (УРБ), объединяющий 105 бизнес-ассоциаций, ранее заявил, что поддерживает идею перезагрузки Бюро экономической безопасности Украины и законопроект № 9080 "О внесении изменений в Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" и другие законы Украины относительно перезагрузки Бюро", зарегистрированный в Верховной Раде 3 марта 2023 года. Члены коалиции призвали народных депутатов как можно быстрее вынести в сессионный зал проект закона № 9080 и принять документ, который должен стать основой качественной работы Бюро.

Ранее Мельник оправдывался, что ему не хватало времени и денег для реализации реформы.

Напомним, в 2021 году Вадим Мельник возглавил созданный правоохранительный орган Бюро экономической безопасности. БЭБ должно было заменить налоговую милицию, которая осталась в ГФС после разделения ведомства на Налоговую и Таможенную службы в 2019 году. Бюро экономической безопасности должно было фокусироваться на аналитической и мониторинговой деятельности, позволяющей бороться с системными проявлениями теневой экономики на общегосударственном уровне.

Перед назначением на должность Мельник возглавлял Госфискальную службу, перед тем на разных должностях работал в налоговой милиции.