Гетманцев назвав терміни перезавантаження Бюро економічної безпеки

Роботу Бюро економічної безпеки розраховують повністю перезавантажити до кінця 2023 року. Зміни в роботі бюро є однією з умов програми розширеного фінансування МВФ.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, що до кінця року ми повинні вже навести там лад повністю", - сказав він відповідь на питання, як швидко вдасться перезавантажити роботу БЕБ.

За його словами, для цього будуть внесені зміни до законодавства, проведена переатестація і буде призначено нове керівництво за участі міжнародників.

"До речі, те ж саме ми хочемо зробити і в митниці, і в податковій", - додав він.

Гетманцев також повідомив, що наразі у влади є питання до керівника БЕБ щодо неефективності.

"Держава не помічає результатів його роботи, бо їх м’яко кажучи обмаль… Партнери слідкують дуже за діяльністю БЕБ і так само не задоволені результатами, як і ми", - зазначив він.