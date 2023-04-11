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Гетманцев назвав терміни перезавантаження Бюро економічної безпеки
Роботу Бюро економічної безпеки розраховують повністю перезавантажити до кінця 2023 року. Зміни в роботі бюро є однією з умов програми розширеного фінансування МВФ.
Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Думаю, що до кінця року ми повинні вже навести там лад повністю", - сказав він відповідь на питання, як швидко вдасться перезавантажити роботу БЕБ.
За його словами, для цього будуть внесені зміни до законодавства, проведена переатестація і буде призначено нове керівництво за участі міжнародників.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"До речі, те ж саме ми хочемо зробити і в митниці, і в податковій", - додав він.
Гетманцев також повідомив, що наразі у влади є питання до керівника БЕБ щодо неефективності.
"Держава не помічає результатів його роботи, бо їх м’яко кажучи обмаль… Партнери слідкують дуже за діяльністю БЕБ і так само не задоволені результатами, як і ми", - зазначив він.
Нагадаємо, Українська Рада Бізнесу (УРБ), яка об’єднує 105 бізнес-асоціацій, раніше заявила, що підтримує ідею перезавантаження Бюро економічної безпеки України і законопроєкт № 9080 "Про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" та інших законів України щодо перезавантаження Бюро", зареєстрований у Верховній Раді 3 березня 2023 року. Члени коаліції закликали народних депутатів якнайшвидше винести у сесійну залу проєкт закону № 9080 та ухвалити документ, який має стати основою для якісної роботи Бюро.