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Гетманцев назвал сроки перезагрузки Бюро экономической безопасности

Гетманцев назвал сроки перезагрузки Бюро экономической безопасности
Фото: пресс-служба БЭБ.

Работу Бюро экономической безопасности рассчитывают полностью перезагрузить до конца 2023 года. Изменения в работе бюро являются одним из условий программы расширенного финансирования МВФ.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

" Думаю, что к концу года мы должны уже навести там порядок полностью", - сказал он ответ на вопрос, как быстро удастся перезагрузить работу БЭБ.

По его словам, для этого будут внесены изменения в законодательство, проведена переаттестация и будет назначено новое руководство с участием международников.

"Кстати, то же самое мы хотим сделать и в таможне, и в налоговой", - добавил он.

Гетманцев также сообщил, что сейчас у власти есть вопросы к руководителю БЭБ по поводу неэффективности.

"Государство не замечает результатов его работы, потому что их мягко говоря мало… Партнеры следят очень за деятельностью БЭБ и так же недовольны результатами, как и мы", - отметил он.

Напомним, Украинская Рада Бизнеса (УРБ), объединяющая 105 бизнес-ассоциаций, ранее заявила, что поддерживает идею перезагрузки Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и законопроект № 9080 "О внесении изменений в Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" и другие законы Украины о перезагрузке Бюро", зарегистрированный в Верховной Раде 3 марта 2023 года. Члены коалиции призвали народных депутатов как можно быстрее вынести в сессионный зал проект закона №9080 и принять документ, который должен стать основой качественной работы Бюро.

Автор:
Нина Комащенко