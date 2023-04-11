Гетманцев назвал сроки перезагрузки Бюро экономической безопасности

Работу Бюро экономической безопасности рассчитывают полностью перезагрузить до конца 2023 года. Изменения в работе бюро являются одним из условий программы расширенного финансирования МВФ.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

" Думаю, что к концу года мы должны уже навести там порядок полностью", - сказал он ответ на вопрос, как быстро удастся перезагрузить работу БЭБ.

По его словам, для этого будут внесены изменения в законодательство, проведена переаттестация и будет назначено новое руководство с участием международников.

"Кстати, то же самое мы хотим сделать и в таможне, и в налоговой", - добавил он.

Гетманцев также сообщил, что сейчас у власти есть вопросы к руководителю БЭБ по поводу неэффективности.

"Государство не замечает результатов его работы, потому что их мягко говоря мало… Партнеры следят очень за деятельностью БЭБ и так же недовольны результатами, как и мы", - отметил он.