Кабмін звільнив директора БЕБ Вадима Мельника

Кабінет Міністра звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

“Звільнено: Мельника Вадима Івановича з посади Директора Бюро економічної безпеки України”, - написав Мельничук.

За інформацією народних депутатів, очільник БЕБ написав заяву на звільнення за власним бажанням.

“Директор Бюро економічної безпеки написав заяву на звільнення за станом здоров’я", - повідомила член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

"Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся. Коли призначили йому першого заступника (з СБУ) було очевидно, що скоро Вадима Івановича попросять на вихід. Ось цей момент настав", - написав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Нагадаємо, вранці голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував зміни в керівництві і в роботі Бюро економічної безпеки. Адже наразі у влади є питання до керівника БЕБ щодо неефективності.

За словами Гетманцева, для цього будуть внесені зміни до законодавства, проведена переатестація і буде призначено нове керівництво за участі міжнародників.

За прогнозами народного депутата, Бюро розраховують повністю перезавантажити до кінця 2023 року. Зміни в роботі БЕБ є однією з умов програми розширеного фінансування МВФ.

Українська Рада Бізнесу (УРБ), яка об’єднує 105 бізнес-асоціацій, раніше заявила , що підтримує ідею перезавантаження Бюро економічної безпеки України і законопроєкт № 9080 "Про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" та інших законів України щодо перезавантаження Бюро", зареєстрований у Верховній Раді 3 березня 2023 року. Члени коаліції закликали народних депутатів якнайшвидше винести у сесійну залу проєкт закону № 9080 та ухвалити документ, який має стати основою для якісної роботи Бюро.

Раніше Мельник виправдовувався, що йому бракувало часу та грошей для втілення реформи.

Нагадаємо, у 2021 році Вадим Мельник очолив новостворений правоохоронний орган Бюро економічної безпеки. БЕБ мало замінити податкову міліцію, яка залишилася в ДФС після поділу відомства на Податкову та Митну служби в 2019 році. Бюро економічної безпеки мало фокусуватися на аналітичній та моніторинговій діяльності, яка дозволяє боротися з системними проявами тіньової економіки на загальнодержавному рівні.

Перед призначенням на посаду Мельник очолював Держфіскальну службу, перед тим на різних посадах працював у податковій міліції.