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Федоров приступив до виконання обов'язків директора Бюро економічної безпеки
17 квітня року перший заступник директора БЕБ приступив до виконання повноважень директора бюро.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 11 квітня 2023 № 307-р Вадима Мельника було звільнено з посади директора БЕБ за власним бажанням.
Мельник народився в 1981 року в Слов’янську Донецької області, закінчив Слов’янський державний педагогічний університет (облік і аудит), а також приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (юрист).Підписуйтесь на наш Telegram канал
З 2007 по 2022 займав оперативні та керівні посади в Службі безпеки України, з 2021 по 2022 заступник начальника відділу Київської митниці, т.в.о. начальника відділу Київської митниці. З 2022 по 2023 начальник УСБУ в Сумській області, з 2023 року перший заступник директора Бюро економічної безпеки.