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Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Качинский ушел в отставку
Глава правящей партии Польши “Право и справедливость” (PiS) Ярослав Качинский ушел в оставку. Об этом пишет польское издание Wiadomosci.
"Я сейчас не в правительстве. Я уже подал свое обращение премьер-министру, и оно было одобрено. Насколько мне известно, его подписал и президент", — сказал Качинский.
До отставки он занимал должность вице-премьер-министра и главы комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
Качинский добавил, что из-за продолжающейся войны на Украине он пробыл в правительстве дольше, чем предполагалось изначально.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После отставки он намерен сосредоточится на партийной работе. В правительстве Качинского заменит Мариуш Блащак.
Напомним, Польша может ввести противоракетную защиту над Западной Украиной если , если Россия продолжит атаковать ракетами большой дальности приграничные районы Польши с нашим государством.