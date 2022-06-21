Голова польської правлячої партії "Право та справедливість" Качинський пішов у відставку

Голова правлячої партії Польщі “Право та справедливість” (PiS) Ярослав Качинський пішов у решту. Про це пише польське видання "Wiadomosci".

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"Я зараз не в уряді. Я вже подав своє звернення прем'єр-міністру, і його схвалили. Наскільки мені відомо, його підписав і президент", — сказав Качинський.

До відставки він обіймав посаду віце-прем'єр-міністра та голови комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Качинський додав, що через продовження війни в Україні він пробув в уряді довше, ніж передбачалося спочатку.

Після відставки він має намір зосередитись на партійній роботі. В уряді Качинського замінить Маріуш Блащак.

Нагадаємо, Польща може запровадити протиракетний захист над Західною Україною, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони Польщі з нашою державою.