Главу поселка в Херсонской области будут судить за то, что "возглавил" оккупированный РФ район: кто это

Геническая окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении Новотроицкого поселкового головы Петра Збаровского. Об этом сообщают в Херсонской областной прокуратуре.

По данным следствия, которое вело управление Службы безопасности Украины в Херсонской области, обвиняемый, зная об агрессивных военных действиях России против Украины и оккупации Херсонской области, добровольно согласился сотрудничать с врагом.

В марте 2022 года он вступил в должность так называемого "главы военно-гражданской администрации Нижнесерогозского района" в незаконно созданном органе управления, о чем заявил местному населению на встрече в доме культуры.

После назначения Збаровский склонял руководителей государственных учреждений к сотрудничеству с оккупантами. Во взаимодействии с представителями оккупационных властей государства-агрессора он выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял общее руководство учебными заведениями, культурой и здравоохранением.

Кроме того, мужчина дал интервью российскому СМИ, в котором "продвигал нарративы, присущие враждебной пропаганде". В итоге ему инкриминировали часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса.

Отметим, что Збаровский на выборах 2020 баллотировался от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ранее он также баллотировался в Верховную Раду, в частности, в 2014 году - в местном одномандатном округе от партии Сергея Тигипко "Сильная Украина".

В 2006 году он баллотировался в Раду по списку "Оппозиционного блока "Не так!" (в него входили, в частности, возглавляемая тогда Виктором Медведчуком Социал-демократическая партия Украины (объединенная) и партия "Всеукраинское объединение "Центр", переименованная в 2016 году в ОПЗЖ).

Напомним также, что Нижнесерогозский район, как и сотни других, был ликвидирован по украинскому административному делению в рамках реформы 2020 года, однако, российские оккупанты используют в захваченных регионах старое деление.

И его территория, и территория Новотроицкой общины ныне остаются оккупированной российскими войсками. В то же время еще 19 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский образовал Новотроицкую поселковую военную администрацию, назначив ее начальником Сергея Перетятько. 3 ноября последнему были предоставлены полномочия по единоличному управлению общиной.

Отметим, что сейчас все дела, подсудные судам Херсонской области, слушаются в судах Одесской области, главным образом в самой Одессе. Планировалось, что с 1 февраля заработают суды на деоккупированной правобережной части региона, рассматривая там же дела по другим районам Херсонщины, однако из-за обстрелов со стороны оккупантов реализация такого плана была отсрочена сначала до 1 марта, а сейчас и до 1 апреля.